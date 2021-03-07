Ира Пинчук хочет купить более вместительный автомобиль

Вадим Карасев

Ира Пинчук похвасталась подписчикам намерением приобрести более вместительный и более дорогой автомобиль. Она намерена избавиться от авто, которое купила совсем недавно, так как считает его недостаточно вместительным для себя и ребенка. Однако хейтеры подозревают, что речь просто об очередной рекламе автосалона, так как авто Ире не по карману.

«Я всегда все делаю спонтанно. Заказала себе такуже, только с бежевым салоном. Ждать 4 месяца», - похвасталась Ира.

У Иры Пинчук новый повод для радости: так как она ждет ребенка, то решила, что пора избавляться от недавно купленного автомобиля и обзавестись более вместительным. Экс-участница показала, как будет выглядеть ее новый автомобиль, но объяснила, что ей придется подождать свой заказ, который будет отличаться от показанного авто бежевым салоном, пишет newstes.ru.По мнению хейтеров, Ира просто рекламирует автосалон, так как ее заработки не могут ей позволять такие покупки. Однако Пинчук неоднократно показывала свои месячные траты, и суммы были очень внушительными. Количество ее подписчиков постоянно растет, они с Араем успешно развивают свои соцсети, их видео набирают миллионы просмотров.Поклонники поддерживают Пинчук, хотя и не понимают, зачем менять автомобиль, если автокресло можно вместить в любую машину? Ира так радовалась покупке, уверяла, что давно мечтала именно о такой машине, а теперь выставляет на продажу. Но как объяснила сама девушка, она часто принимает спонтанные решения, и ее это вполне устраивает.Кроме того, пользователи напомнили девушке, что до покупки первого автомобиля она уверяла, что копит деньги на квартиру, потом уже будет думать о машине. В итоге приобрела одну, теперь меняет ее на более дорогую. Но разве не логичнее позаботиться о комфорте ребенка, приобретя квартиру, а затем уже менять автомобили.