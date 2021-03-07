Ира Пингвинова попыталась удочерить девочку из детдома

Вадим Карасев

Экс-участница увидела программу о детях, оставленных матерями, и заинтересовалась одной малышкой. Ира Пингвинова так прониклась судьбой ребенка, что начала искать о девочке информацию, чтобы ее удочерить. Пользователи недоверчиво отнеслись к этой идее, так как у Иры нет работы, супруга, даже собственной квартиры, а ее мама вряд ли бы обрадовалась появлению еще одной внучки.

«Все ради хайпа», «А кормить ребенка за какие деньги планировала? За мамины?», «Если бы ты работала, это звучало бы правильно и красиво. но безработная одиночка с ребенком на руках собирается еще кого-то усыновлять? Смешно», - считают зрители.

Ира Пингвинова рассказала подписчикам трогательную историю. Она нашла в соцсети видео о детях, которые стали отказниками. Одна девочка заинтересовала экс-участницу, и она захотела ее удочерить, чтобы растить со своей дочерью Миланой. Удочерение сорвалось, потому что девочку уже забрали, а видео оказалось старым, пишет newstes.ru.Ира очень расстроилась, сначала из-за видео, потом из-за неудачной попытки удочерения. Она напрасно потратила время , разыскивая информацию. Подписчицы принялись объяснять Пингвиновой, что ей все равно бы не позволили удочерить ребенка, так как она безработная, незамужняя мама-одиночка, живущая в квартире своей мамы вместе с сестрой и племянницей.Хотя фолловерам кажется сомнительным, чтобы мать Иры приняла в дом еще одного ребенка, Пингвинова заверила, что никаких проблем не возникло бы, ее мама была готова к удочерению, так как чужих детей не бывает. Но больше похоже на то, что Ира ищет хайпа в виду отсутствия других тем. По крайней мере, подписчики именно так восприняли эту новость.Ира не подпускает Диму Чайкова к дочери, не желает общаться с его родней, много времени проводит в клубах и на вечеринках. Пользователи уверены, что мамочка из нее не лучше, чем из Алены Савкиной, за ребенком, в основном, присматривает бабушка. Как она собиралась воспитывать двоих детей без образования и работы?