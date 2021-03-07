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Ира Пингвинова попыталась удочерить девочку из детдома

Ира Пингвинова попыталась удочерить девочку из детдома

Экс-участница увидела программу о детях, оставленных матерями, и заинтересовалась одной малышкой. Ира Пингвинова так прониклась судьбой ребенка, что начала искать о девочке информацию, чтобы ее удочерить. Пользователи недоверчиво отнеслись к этой идее, так как у Иры нет работы, супруга, даже собственной квартиры, а ее мама вряд ли бы обрадовалась появлению еще одной внучки.

Ира Пингвинова рассказала подписчикам трогательную историю. Она нашла в соцсети видео о детях, которые стали отказниками. Одна девочка заинтересовала экс-участницу, и она захотела ее удочерить, чтобы растить со своей дочерью Миланой. Удочерение сорвалось, потому что девочку уже забрали, а видео оказалось старым, пишет newstes.ru.
Ира очень расстроилась, сначала из-за видео, потом из-за неудачной попытки удочерения. Она напрасно потратила время , разыскивая информацию. Подписчицы принялись объяснять Пингвиновой, что ей все равно бы не позволили удочерить ребенка, так как она безработная, незамужняя мама-одиночка, живущая в квартире своей мамы вместе с сестрой и племянницей.

Хотя фолловерам кажется сомнительным, чтобы мать Иры приняла в дом еще одного ребенка, Пингвинова заверила, что никаких проблем не возникло бы, ее мама была готова к удочерению, так как чужих детей не бывает. Но больше похоже на то, что Ира ищет хайпа в виду отсутствия других тем. По крайней мере, подписчики именно так восприняли эту новость.

«Все ради хайпа», «А кормить ребенка за какие деньги планировала? За мамины?», «Если бы ты работала, это звучало бы правильно и красиво. но безработная одиночка с ребенком на руках собирается еще кого-то усыновлять? Смешно», - считают зрители.

Ира не подпускает Диму Чайкова к дочери, не желает общаться с его родней, много времени проводит в клубах и на вечеринках. Пользователи уверены, что мамочка из нее не лучше, чем из Алены Савкиной, за ребенком, в основном, присматривает бабушка. Как она собиралась воспитывать двоих детей без образования и работы?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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