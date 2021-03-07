Ирина Ортман: «Я нахожу счастье в семье и это меня гармонизирует»

Влада Некрасова

Помните ли вы самый популярный трек группы «Тутси»? Для нас это безусловно «Самый самый»! Бывшая солистка популярной девичьей группы Ирина Ортман честно рассказала «NewsTes.ruу» о причинах распада группы, недавнем воссоединении, личной жизни о том, чего ей не хватает для счастья.

стархитИра, на телеканале «Россия-1» сейчас идет новый сезон популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», где талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Расскажите про ваше участие в шоу в качестве эксперта. Кто из участников третьего сезона впечатлил?Мы уже отсняли все и я даже знаю кто победил. Но, разумеется, не скажу! Я третий год принимаю участие в шоу, уже практически моя постоянная работа. А впечатлил меня 16-летний Гарик, который в первом выпуске, покорил нас всех — сотня встала разом. Он еще юный, но мутация голоса уже прошла. Вообще, в этом сезоне состав участников феноменальный, но финал будет абсолютно непредсказуемым.стархитВ сотне экспертов также сидит Настя Крайнова, с которой у вас был серьезный конфликт. Как вы сейчас общаетесь? Здороваетесь?Конечно, мы здороваемся. У меня вообще к ней нет никаких претензий, но она все никак не успокоится. Ходит, рассказывает неприятные вещи которые случились 10 лет назад. Ну если это так ее трогает… Накипело, как говорится! Я здороваюсь, мы даже звали ее в группу, потому что Настя неотъемлемая часть коллектива, но она решила, что это ниже ее достоинства.стархитЗвали в группу? Это значит группа «Тутси» все-таки воссоединилась?Можно сказать и так. В прошлом году мы с девочками решили записать песню, но мы не заявляли это как камбэк. Мы дружим и регулярно встречались все эти годы, в одну из таких встреч и возникла мысль записать трек. У нас огромный репертуар. Помимо песен из репертуара «Тутси», у каждой из нас есть свои песни. Обидно, конечно, что наша совместная деятельность тогда закончилась, мы могли бы еще работать и работать. Однако, эти внутренние конфликты дали о себе знать и у продюсера пропало желание с нами работать. В чем мы его конечно же не виним, очень любим Виктора Дробыша и многим ему обязаны.стархитКакая цель вашего воссоединения?Мы не стесняемся говорить, что в приоритете у нас сольное исполнение. Мы уже как-будто переросли группу, уже, конечно, хочется двигаться самостоятельно. Я сейчас, может, какую-то ужасную вещь скажу, но ставку на группу я не делаю. Есть группа — выступаем и радуем тех зрителей, которые нас еще любят и помнят.стархитПолучается, вы больше делаете ставку на сольное творчество? Вы бы хотели стать широко известной сегодня или больше делаете это для удовольствия?Конечно, хочется, чтобы те треки, которые я исполняю были услышана массами. Потому что когда артисты говорят «мне не важно», это не правда. И конечно, быть может, мне грустно, что все что я делаю самостоятельно не имеет такого большого успеха, но я верю, что рано или поздно обязательно выстрелит! Я как любой творческий человек амбициозна. Но я нахожу радость и счастье в семье и меня это гармонизирует.стархитСколько лет вы уже замужем?Я замужем второй раз, и мы уже два с половиной года повенчаны. Роман предложил мне повенчаться, а я его поддержала. Как выяснилось, инициатива должна исходить от мужчины. Венчались мы в Сочи. Мы там так часто бываем, уже уже называем это дальней дачей. Так что да, мы теперь навеки вечные.стархитСлучались ли кризисы в отношениях с мужем?Конечно, за семь лет брака были кризисы. Особенно, нас пошатнул трехлетний. Но сейчас могу точно сказать, спасти может только женская мудрость. Я убеждена, что в отношениях главный хранитель и разрушитель — женщина. Мужчина никогда не уйдет, если ему хорошо. И тогда, может быть, была моя вина. Где-то задушила своей любовью, где-то не доверяла. Здесь надо любить, принимать, и не пытаться изменить человека, и тогда он изменится сам.стархитА вы сами поменялись в отношениях?Я поменялась очень сильно. Я в первом браке и я во втором — два разных человека. Мне кажется, даже внешне эти изменения заметны. Опять скажу очень откровенную вещь, но я просто полюбила. Дожив до своих 36 лет я, оказывается, никогда не любила. Муж не верит! Говорит: «Ты же как-то жила до меня!». Жила, да, но принимала любовь. Всегда же кто-то в паре принимает любовь, а кто-то любит. Бывает взаимность, но это крайне редко и это просто подарок небес.стархитВ первом браке не было такой любви?Нет. Не хочется обидеть Володю, своего первого мужа, он потрясающий. И нас хорошие отношения, но это было по-другому. Такое откровение сейчас скажу. Я ушла от него, потому что встретила Романа и поняла, что не могу обманывать мужа. И я пришла и просто сказала, что ухожу. Даже, грубо говоря, не пообщавшись с Ромой, я просто пришла и сказала, что встретила своего человека. Вот такая я безумная женщина!стархитИ муж вас так прост отпустил? Не стал кричать, выяснять?Он лишь спросил: «Ты уверена? Я потом тебя уже обратно не приму». А я была уверена. И не пожалела ни секунды. Даже когда спрашивают, вы бы хотели поменять что-то в своей жизни, я всегда говорю нет. Только если я кого-то обидела, несмотря на свою улыбчивую натуру, я могу кусануть. Настя Крайнова знает.стархитУ вашего супруга есть дочь от предыдущего брака. Как складываются ваши отношения с девочкой?Она и моя дочка, мы живем все вместе. Она прекрасная девчонка, я очень рада что у Ромы есть дочь. К сожалению, мне бог пока не дает детей. Мы очень хотим и все делаем для того, чтобы у нас случилось. Все в руках божьих. Говорят, что медицина всесильна, это неправда. Я знаю о чем говорю. Не всесильна медицина наша.стархитПоделитесь секретами красоты. Смотря на ваши фотографии, кажется, что за 10 лет вы совершенно не изменились. Что вы делаете?Я стала спокойнее, пропала суета. Стараюсь правильно питаться. Но вчера, например, заехала в McDonald’s и купила себе креветки в кляре. Мясо не ем уже 20 лет. Последние несколько лет я взяла за практику голодание. Неделя на воде меня очень хорошо чистит. Я эту делаю, конечно, под присмотром врачей. Это дает мне минус 5 килограммов и на год мне хватает. Семь дней голода и семь дней выхода из голода.стархитА как к косметологическим процедурам относитесь?Я делаю ботокс, но стараюсь не злоупотреблять. Я начала позже, чем мои подруги, в 32 года. Гиалуронку тоже. Мне нравится аппаратная косметология. Потому что я не люблю последствия от уколов. Посещала сеансы ручной Пластики доктора Волынкина и получила прекрасный результат. Посещаю Дом красоты R Legend, с которыми дружу и которым доверяю. Но, повторюсь, так бы не выглядел человек хорошо как я, если бы не был счастлив.стархитЧего вам не хватает для полного счастья?Не чего, а кого. Детей.