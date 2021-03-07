Ирина Ортман: «Я нахожу счастье в семье и это меня гармонизирует»
Сегодня, 17:25 Влада Некрасова
Помните ли вы самый популярный трек группы «Тутси»? Для нас это безусловно «Самый самый»! Бывшая солистка популярной девичьей группы Ирина Ортман честно рассказала «NewsTes.ruу» о причинах распада группы, недавнем воссоединении, личной жизни о том, чего ей не хватает для счастья.
стархитИра, на телеканале «Россия-1» сейчас идет новый сезон популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», где талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Расскажите про ваше участие в шоу в качестве эксперта. Кто из участников третьего сезона впечатлил?
Мы уже отсняли все и я даже знаю кто победил. Но, разумеется, не скажу! Я третий год принимаю участие в шоу, уже практически моя постоянная работа. А впечатлил меня 16-летний Гарик, который в первом выпуске, покорил нас всех — сотня встала разом. Он еще юный, но мутация голоса уже прошла. Вообще, в этом сезоне состав участников феноменальный, но финал будет абсолютно непредсказуемым.
стархитВ сотне экспертов также сидит Настя Крайнова, с которой у вас был серьезный конфликт. Как вы сейчас общаетесь? Здороваетесь?
Конечно, мы здороваемся. У меня вообще к ней нет никаких претензий, но она все никак не успокоится. Ходит, рассказывает неприятные вещи которые случились 10 лет назад. Ну если это так ее трогает… Накипело, как говорится! Я здороваюсь, мы даже звали ее в группу, потому что Настя неотъемлемая часть коллектива, но она решила, что это ниже ее достоинства.
стархитЗвали в группу? Это значит группа «Тутси» все-таки воссоединилась?
Можно сказать и так. В прошлом году мы с девочками решили записать песню, но мы не заявляли это как камбэк. Мы дружим и регулярно встречались все эти годы, в одну из таких встреч и возникла мысль записать трек. У нас огромный репертуар. Помимо песен из репертуара «Тутси», у каждой из нас есть свои песни. Обидно, конечно, что наша совместная деятельность тогда закончилась, мы могли бы еще работать и работать. Однако, эти внутренние конфликты дали о себе знать и у продюсера пропало желание с нами работать. В чем мы его конечно же не виним, очень любим Виктора Дробыша и многим ему обязаны.
стархитКакая цель вашего воссоединения?
Мы не стесняемся говорить, что в приоритете у нас сольное исполнение. Мы уже как-будто переросли группу, уже, конечно, хочется двигаться самостоятельно. Я сейчас, может, какую-то ужасную вещь скажу, но ставку на группу я не делаю. Есть группа — выступаем и радуем тех зрителей, которые нас еще любят и помнят.
стархитПолучается, вы больше делаете ставку на сольное творчество? Вы бы хотели стать широко известной сегодня или больше делаете это для удовольствия?
Конечно, хочется, чтобы те треки, которые я исполняю были услышана массами. Потому что когда артисты говорят «мне не важно», это не правда. И конечно, быть может, мне грустно, что все что я делаю самостоятельно не имеет такого большого успеха, но я верю, что рано или поздно обязательно выстрелит! Я как любой творческий человек амбициозна. Но я нахожу радость и счастье в семье и меня это гармонизирует.
стархитСколько лет вы уже замужем?
Я замужем второй раз, и мы уже два с половиной года повенчаны. Роман предложил мне повенчаться, а я его поддержала. Как выяснилось, инициатива должна исходить от мужчины. Венчались мы в Сочи. Мы там так часто бываем, уже уже называем это дальней дачей. Так что да, мы теперь навеки вечные.
стархитСлучались ли кризисы в отношениях с мужем?
Конечно, за семь лет брака были кризисы. Особенно, нас пошатнул трехлетний. Но сейчас могу точно сказать, спасти может только женская мудрость. Я убеждена, что в отношениях главный хранитель и разрушитель — женщина. Мужчина никогда не уйдет, если ему хорошо. И тогда, может быть, была моя вина. Где-то задушила своей любовью, где-то не доверяла. Здесь надо любить, принимать, и не пытаться изменить человека, и тогда он изменится сам.
стархитА вы сами поменялись в отношениях?
Я поменялась очень сильно. Я в первом браке и я во втором — два разных человека. Мне кажется, даже внешне эти изменения заметны. Опять скажу очень откровенную вещь, но я просто полюбила. Дожив до своих 36 лет я, оказывается, никогда не любила. Муж не верит! Говорит: «Ты же как-то жила до меня!». Жила, да, но принимала любовь. Всегда же кто-то в паре принимает любовь, а кто-то любит. Бывает взаимность, но это крайне редко и это просто подарок небес.
стархитВ первом браке не было такой любви?
Нет. Не хочется обидеть Володю, своего первого мужа, он потрясающий. И нас хорошие отношения, но это было по-другому. Такое откровение сейчас скажу. Я ушла от него, потому что встретила Романа и поняла, что не могу обманывать мужа. И я пришла и просто сказала, что ухожу. Даже, грубо говоря, не пообщавшись с Ромой, я просто пришла и сказала, что встретила своего человека. Вот такая я безумная женщина!
стархитИ муж вас так прост отпустил? Не стал кричать, выяснять?
Он лишь спросил: «Ты уверена? Я потом тебя уже обратно не приму». А я была уверена. И не пожалела ни секунды. Даже когда спрашивают, вы бы хотели поменять что-то в своей жизни, я всегда говорю нет. Только если я кого-то обидела, несмотря на свою улыбчивую натуру, я могу кусануть. Настя Крайнова знает.
стархитУ вашего супруга есть дочь от предыдущего брака. Как складываются ваши отношения с девочкой?
Она и моя дочка, мы живем все вместе. Она прекрасная девчонка, я очень рада что у Ромы есть дочь. К сожалению, мне бог пока не дает детей. Мы очень хотим и все делаем для того, чтобы у нас случилось. Все в руках божьих. Говорят, что медицина всесильна, это неправда. Я знаю о чем говорю. Не всесильна медицина наша.
стархитПоделитесь секретами красоты. Смотря на ваши фотографии, кажется, что за 10 лет вы совершенно не изменились. Что вы делаете?
Я стала спокойнее, пропала суета. Стараюсь правильно питаться. Но вчера, например, заехала в McDonald’s и купила себе креветки в кляре. Мясо не ем уже 20 лет. Последние несколько лет я взяла за практику голодание. Неделя на воде меня очень хорошо чистит. Я эту делаю, конечно, под присмотром врачей. Это дает мне минус 5 килограммов и на год мне хватает. Семь дней голода и семь дней выхода из голода.
стархитА как к косметологическим процедурам относитесь?
Я делаю ботокс, но стараюсь не злоупотреблять. Я начала позже, чем мои подруги, в 32 года. Гиалуронку тоже. Мне нравится аппаратная косметология. Потому что я не люблю последствия от уколов. Посещала сеансы ручной Пластики доктора Волынкина и получила прекрасный результат. Посещаю Дом красоты R Legend, с которыми дружу и которым доверяю. Но, повторюсь, так бы не выглядел человек хорошо как я, если бы не был счастлив.
стархитЧего вам не хватает для полного счастья?
Не чего, а кого. Детей.
По материалам: starhit.ru