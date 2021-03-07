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Исчезнувшая россиянка нашлась и сразу умерла

Исчезнувшая россиянка нашлась и сразу умерлаФото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Волгограде мать двоих детей отправилась в банк и исчезла. Об этом сообщает портал V1.ru

ЧП произошло 4 марта, с тех пор о женщине не было никаких вестей. Однако через два дня сотрудники полиции обнаружили ее на даче в состоянии, сходном с алкогольным опьянением. Когда ее привезли домой, она сказала, что с ней все в порядке, и после этого умерла.

В СУ СК России по Волгоградской области отметили, что женщина не жаловалась на похищение и заявила, что отсутствовала дома добровольно. На ее теле не обнаружено следов насилия. «Домой ее привезли живой и здоровой. Но дома она скончалась. Причины выясняются», — заявили в СК.

В январе сообщалось, что под Ростовом-на-Дону нашли тела матери и сына, которые пропали пять лет назад. Россиянка с сыном в феврале 2015 ушли из своего дома в станице Усть-Быстрянской и исчезли. Многолетнее расследование недавно дало свои результаты. Сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимого мужчину по подозрению в убийстве.

Россия

По материалам: lenta.ru
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