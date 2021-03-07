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Экс-жена Сафронова: «Я молилась и говорила, что готова умереть. Пусть только у Сережи все будет хорошо»

Экс-жена Сафронова: «Я молилась и говорила, что готова умереть. Пусть только у Сережи все будет хорошо»

Вчера стало известно, что артист лечится от рака лимфатической системы. В тяжелой борьбе за выживание его поддерживают родные. Переживает за Сафронова и бывшая жена Мария, которая сейчас живет в Лондоне.


Несмотря на то, что любовные отношения Сергея Сафронова с экс-избранницей не сложились, они смогли остаться друзьями. Иллюзионист постоянно общается с Марией и считает ее своей родственницей. Женщина признается, что узнала о его состоянии раньше, чем он собрался обо всем рассказать. 

«Его супруга мне написала о болезни… тайком. Это был самый сложный период моей жизни. Я молилась и говорила, что готова умереть. Пусть только у Сережи все будет хорошо», — поделилась Мария. 

Сейчас Сафронов проходит лечение в одной из государственных больниц. Сергею предписано несколько курсов химиотерапии. Артист с трудом выносит побочные действия препаратов. «Это как ужасное похмелье. Тебя тошнит, кружится голова, ты чуть ли не падаешь. Это состояние погружало меня в депрессию. Мне казалось, что все очень плохо, ничего не получится», — отмечал он.

Напомним, что брак Сергея и Марии распался из-за ревности. Женщина не доверяла фокуснику, который действительно давал ей повод сомневаться в его верности. Однако они смогли наладить общение ради детей: бывшая супруга подарила Сафронову сына Владимира и дочь Алину. После развода экс-возлюбленные встретили новых избранников и создали семьи. «Я, конечно, виноват, так не ведут себя. Но и с другой стороны был перегиб уже тоже — она прилюдно меня за шкирку вывела из паба, где я сидел с друзьями. Это был финал», — откровенничал Сафронов. 

Артист нашел вторую жену на работе — Екатерина трудилась у иллюзионистов ассистентом. К моменту начала их романа Катя и Сергей долгое время были знакомы. Пара растит дочь Алису. Возлюбленная всеми силами помогает Сафронову в нелегком лечении, но не может скрыть сильных переживаний и слез. «Она поддерживает, дает мне отдохнуть больше, старается не трепать нервы», — говорил Сергей в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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