Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети

Лидия Мартынова

Есть запретные темы очевидные и не очень. К первым относятся общеизвестные запреты – наркотики, террористическая деятельность и все, что ограничено законом. Но есть и неочевидные темы, поиск слов по которым может привести к неприятностям, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

"Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и её использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона", — отмечает эксперт.

Он напомнил, что правоохранительные органы периодически отслеживают активность пользователей в интернете, и история поиска вполне может быть трактована, как признак преступных намерений. Бывает, что покупку ценных бумаг на фондовом рынке признавали инсайдерской сделкой на основании истории поиска на компьютере финансиста.

Мясоедов.