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Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети

Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
Есть запретные темы очевидные и не очень. К первым относятся общеизвестные запреты – наркотики, террористическая деятельность и все, что ограничено законом. Но есть и неочевидные темы, поиск слов по которым может привести к неприятностям, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

"Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и её использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона", — отмечает эксперт.

Он напомнил, что правоохранительные органы периодически отслеживают активность пользователей в интернете, и история поиска вполне может быть трактована, как признак преступных намерений. Бывает, что покупку ценных бумаг на фондовом рынке признавали инсайдерской сделкой на основании истории поиска на компьютере финансиста.

Мясоедов.
Россия

По материалам: ria.ru
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