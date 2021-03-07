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Эксперт рассказал о «запретных» темах для поиска в сети

Эксперт рассказал о «запретных» темах для поиска в сети

Большинство поисковых запросов пользователей не несут за собой никаких рисков, однако существуют и «запретные» темы. Об этом предупредил партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, передает «Прайм».

Очевидными «неправильными» запросами он назвал наркотики, террористическую деятельность или детскую порнографию. Однако, по его словам, имеется ряд неочевидных запросов, которые могут заинтересовать правоохранительные органы. Например, если студент для написания научной работы по химии ищет то, что может быть подозрительным, то в контексте его личности и профессии у этого есть оправдание. Однако, утверждает Мясоедов, целенаправленный поиск той же информации далеким от химии пользователем «уже вызовет вопросы».

Эксперт отметил, что история поисковых запросов в данной ситуации может быть признаком преступных намерений человека. Также он указал на случаи, когда покупка ценных бумаг признавалась инсайдерской — нелегальной — торговлей на основании истории поиска на компьютере финансиста.

«Поэтому острых и нелегальных тем, даже в рамках обычного любопытства, лучше избегать. Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и ее использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона», — заявил Мясоедов.

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По материалам: lenta.ru
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