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Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банковские карты

Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банковские карты
Бесплатное обслуживание банковской карты, начисление процентов на остаток средств на счете и снятие наличных в сторонних банкоматах без комиссии стали главными критериями, на которые обращают внимание россияне при выборе карт. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Бесплатное обслуживание стало самым популярным условием при выборе банковских карт. Его выбрали почти 77% респондентов, принявших участие в опросе", - сообщает банк по итогам опроса, в котором приняли участие более 5,3 тысячи человек во всех регионах страны.

Экономика

По материалам: ria.ru
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