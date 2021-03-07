Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банковские карты

Анастасия Иванова

Бесплатное обслуживание банковской карты, начисление процентов на остаток средств на счете и снятие наличных в сторонних банкоматах без комиссии стали главными критериями, на которые обращают внимание россияне при выборе карт. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Бесплатное обслуживание стало самым популярным условием при выборе банковских карт. Его выбрали почти 77% респондентов, принявших участие в опросе", - сообщает банк по итогам опроса, в котором приняли участие более 5,3 тысячи человек во всех регионах страны.