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Эстонские подростки готовятся к "войне" с Россией

Эстонские подростки готовятся к "войне" с Россией
Глава Минобороны Эстонии сообщил о возросшем количестве молодых людей, готовых участвовать в гипотетической войне с Россией, передает телеканал RT.

Согласно данным соцопросов, доля "готовых к войне" эстонских подростков увеличилась до 63% по сравнению с прошлогодними 54%.

Как заявили в комментарии телеканалу опрошенные эксперты, в Эстонии активно растет русофобия, а власти подогревают ее и запугивают граждан угрозами извне.

сообщало, что эксперт назвал антироссийских "раздражителей" в Совете Европы.
В мире

По материалам: ria.ru
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