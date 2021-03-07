Эстонские подростки готовятся к "войне" с Россией

Анастасия Иванова

Глава Минобороны Эстонии сообщил о возросшем количестве молодых людей, готовых участвовать в гипотетической войне с Россией, передает телеканал RT.

Согласно данным соцопросов, доля "готовых к войне" эстонских подростков увеличилась до 63% по сравнению с прошлогодними 54%.

Как заявили в комментарии телеканалу опрошенные эксперты, в Эстонии активно растет русофобия, а власти подогревают ее и запугивают граждан угрозами извне.

сообщало, что эксперт назвал антироссийских "раздражителей" в Совете Европы.