Этери Тутберидзе о возвращении Косторной: «Мне кажется, Бог велел все-таки давать шанс»

Влада Некрасова

Последние несколько дней спортивный мир обсуждал возвращение Алены Косторной в команду Этери Тутберидзе. Фигуристка неудачно выступила на Кубке России и решила, что пора признать ошибки.

«Когда я тренировалась в этом сезоне, то понимала, что не могу до конца себя заставить что-либо сделать. Понимала, что будь сейчас рядом Этери Георгиевна, я сделала бы столько, сколько надо, и даже больше», — рассказала Алена на тренировке во дворце «Хрустальный», где не была почти год.

После скандального ухода фигуристки многие думали, что Алена выйдет на новый уровень, но результаты все ухудшались — последней каплей стал недавний прокат.

«Шестое место финала Кубка России — это не то что обидно... Это четко дает понять, что ты не то чтобы сделал что-то не так, у тебя просто все в жизни не так. И это надо менять. Надо идти извиняться, усмирять свою гордыню и просить о возвращении», — улыбается 17-летняя Алена.

Тутберидзе пока не до конца приняла подопечную — ей дан испытательный срок до конца сезона, то есть два месяца. «Она должна полностью войти в наш процесс, без каких-либо дополнительный выходных, без предъявления условий, мол, кто-то мешается на льду или рядом много народу. И надо начать прыгать тройной аксель», — говорит Этери Георгиевна в эфире Первого канала.

На судьбу Косторной повлияла дочь прославленного тренера Диана, которая заступилась за бывшую воспитанницу матери: «Она была ее адвокатом и сказала: «Мама, ты должна дать шанс!» Мне кажется, Бог велел все-таки давать шанс. Не хочу эту мысль в голове держать: мол, могла дать возможность, но не дала. Иначе человек остается с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь».

Напомним, в группе Тутберидзе Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при, а также установила два мировых рекорда по оценкам. Сейчас известно, что Алена первая заявленная запасная на чемпионат мира. Кроме того, по слухам, она вернется в шоу Этери Тутберидзе, где покажет произвольную программу под песню Билли Айлиш, которую все так обсуждают.