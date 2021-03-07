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Юля Гаврилина упала с высоты 207 метров

Юля Гаврилина упала с высоты 207 метров

Молодая блогерша Юля Гаврилина, известная в Instagram как «Юлька Шпулька», опубликовала яркие ролики и снимки с важного для нее события. Девушка прыгнула с тарзанки, длиной 207 метров.

«Ребятки, давайте поддержим», — звучали в толпе голоса сопровождающих Юлю. Конечно, на площадке присутствовал инструктор, который проследил за безопасностью звезды, сообщил ей, как именно нужно вести себя во время падения и проверил конструкцию, однако, это не отменяет того факта, что Гаврилина, как и, впрочем, любой другой человек, оказавшийся на ее месте, сильно испугалась.


«Бро, я перепутала, бро я не хочу, бро я передумала, я не… не могу, не могу», — сумбурно пыталась изъяснить свои мысли блогерша.

К посту она также прикрепила небольшую цитату, которая дала понять публике Юли, что блогерша в восторге от произошедшего.

«Я выбираю жить в кайф и идти ближе к целям, было капец страшно решиться, посмотрите всё!!! Страшно! Это очень страшно! Это пи***ц!», – поделилась своими впечатлениями от прыжка с тарзанкой Гаврилина.

А вы решились бы?

[media=https://www.instagram.com/p/CMHy0RhhM9Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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