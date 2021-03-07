Карпович специально злит Муцениеце страстным фото с Прилучным: «Хотела войны? Получай!»

Лидия Мартынова

Несмотря на то, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались уже достаточно давно, публика не прекращает обсуждать их громкий развод и заявлять о том, что в истории о распаде семьи значительную роль сыграла Мирослава Карпович. Возможно, слухи уже давным-давно перестали бы появляться, если не постоянные провокации Миры в Instagram. Например, недавно она опубликовала романтичное фото в сети и подписала его, ссылаясь на нового возлюбленного: «#ПрилучшийВолшебник».

Теперь «подогревом сплетен» занялся коллега артистки, менеджер Борис Рубиновский, который опубликовал снимок с Пашей и Мирой в аэропорту Ижевска, где Прилучный приобнял свою пассию. Стоит отметить, в последнее время у Карпович стало появляться все больше единомышленников. Некоторые девушки откровенно говорят о том, что занимают ее сторону в конфликте и осуждают Агату за недавнее «вульгарное поведение», как они сами выражаются в сети.

«Правильно делает Карпович, что больше не скрывает! Хотела бывшая войны? Получай! Сколько она гадостей про Прилучного недавно сказала? То про его размеры ТАМ, то вообще про его натуру… Надо уметь достойно расходиться. Я между прочим от Паши такого в ее сторону вообще не слышала!» — поддержала девушка «Папину дочку».

А на чьей стороне вы?



