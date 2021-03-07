Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Киев хочет наказать китайского производителя вакцины от коронавируса

Киев хочет наказать китайского производителя вакцины от коронавируса

Киев намерен оштрафовать китайскую компанию "Лекхим" из-за задержки поставок вакцины от COVID-19 в Украину. В рамках заключенного договора первая партия препарата CoronaVac должна была поступить в страну до 6 марта, рассказал агентству Reuters замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

По его словам, поставщики не соблюдают установленные сроки. А это грозит им серьезными штрафами, прописанными в контракте. Замминистра не уточнил, в какой форме будут наложены санкции против китайской фармкомпании, но известно, что фирму могут оштрафовать на 0,1% от стоимости за каждый день просрочки. Также условиями договора предусмотрена полная предоплата, которую китайские партнеры должны вернуть в случае нарушения графика поставки.

Клинические испытания в Бразилии показали, что эффективность вакцины от коронавируса Sinovac, которую закупает Украина, составила всего 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр "Институт Бутантан". Этот уровень позволяет использовать препарат для вакцинации населения.

30 декабря власти страны подписали с китайской компанией Sinovac контракт на поставку прививки, объем поставки — 1,9 млн доз. 12 января украинская группа фармкомпаний "Лекхим" заказала у Sinovac еще 5 млн доз препарата.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Вы будете в шоке! Чонгук раскрыл значение татуировок
Вы будете в шоке! Чонгук раскрыл значение татуировок
Инстасамка начала масштабную травлю Клавы Коки: «Соси детка, тебе до такого только мечтать!»
Инстасамка начала масштабную травлю Клавы Коки: «Соси детка, тебе до
Власти Москвы запретили высаживать безбилетных детей из общественного транспорта
Власти Москвы запретили высаживать безбилетных детей из общественного
Perseverance совершил первую поездку по поверхности Марса
Perseverance совершил первую поездку по поверхности Марса
Киев хочет наказать китайского производителя вакцины от коронавируса
Киев хочет наказать китайского производителя вакцины от коронавируса
Никита Михалков ответил на расследование Собчак о его доходах
Никита Михалков ответил на расследование Собчак о его доходах
Автора «Песни крокодила Гены» госпитализировали в Москве
Автора «Песни крокодила Гены» госпитализировали в Москве
Заразившийся опоясывающим лишаем доктор Мясников бросился в Баренцево море
Заразившийся опоясывающим лишаем доктор Мясников бросился в Баренцево
Лидер группы «Руки вверх!» заступился за дочь известного певца на детском «Голосе»
Лидер группы «Руки вверх!» заступился за дочь известного певца на
Придется добираться своим ходом: «Укрзалізниця» приостанавливает сообщение с Закарпатьем
Придется добираться своим ходом: «Укрзалізниця» приостанавливает
Анастасия Дашко призналась, что у мужа есть ребенок от любовницы
Анастасия Дашко призналась, что у мужа есть ребенок от любовницы
Поклонники устроили сюрприз для Аллы Пугачевой в праздник весны – видео
Поклонники устроили сюрприз для Аллы Пугачевой в праздник весны –

Топ на сегодня

На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один человек
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Елизавете II придется делить самолет с премьером

Еще по теме

Эффективность китайской вакцины Sinovac, которую закупает Украина, составила всего 50,38%
Вакцина компании Sinovac приедет в Украину уже в марте: ожидается поставка 5 млн доз
В Канаде одобрили проведение испытаний вакцины от COVID-19
Журналист Bloomberg перечислил преимущества вакцины "Спутник V"