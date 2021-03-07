Киев хочет наказать китайского производителя вакцины от коронавируса

Вадим Карасев

Киев намерен оштрафовать китайскую компанию "Лекхим" из-за задержки поставок вакцины от COVID-19 в Украину. В рамках заключенного договора первая партия препарата CoronaVac должна была поступить в страну до 6 марта, рассказал агентству Reuters замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

По его словам, поставщики не соблюдают установленные сроки. А это грозит им серьезными штрафами, прописанными в контракте. Замминистра не уточнил, в какой форме будут наложены санкции против китайской фармкомпании, но известно, что фирму могут оштрафовать на 0,1% от стоимости за каждый день просрочки. Также условиями договора предусмотрена полная предоплата, которую китайские партнеры должны вернуть в случае нарушения графика поставки.

Клинические испытания в Бразилии показали, что эффективность вакцины от коронавируса Sinovac, которую закупает Украина, составила всего 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр "Институт Бутантан". Этот уровень позволяет использовать препарат для вакцинации населения.

30 декабря власти страны подписали с китайской компанией Sinovac контракт на поставку прививки, объем поставки — 1,9 млн доз. 12 января украинская группа фармкомпаний "Лекхим" заказала у Sinovac еще 5 млн доз препарата.