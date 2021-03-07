Клиника, в которой лечили Богдана, будет разбираться с Аленой Савкиной

Вадим Карасев

Недавно Алена Савкина жаловалась на то, что ее сын Богдан попал в больницу. Так как в государственных не было свободных мест, они обратились за помощью в частную. Ложиться с сыном она не стала, доверив заботу о Богдане Татьяне Владимировне, но навещала их, оплачивала счета и в итоге недовольна лечением. Слова Савкиной можно расценивать, как клевету.

«Клиника, кстати, очень не очень. Потому что лечение я сама им диктовала. Так бы и капали тем, что есть. И объяснить ничего не могли толком. Это я уже у себя в вотсапе собрала консилиум врачей из всех городков России», - рассказала Алена фолловерам.

Алена Савкина пожаловалась подписчикам на высокие цены в клинике, где лежал Богдан с Татьяной Владимировной, и сообщила, что ей пришлось потратить 200 тысяч рублей за пять дней пребывания ребенка под присмотром врачей. Во время нахождения в больнице она называла другие цены - тогда она говорила, что тратит в сутки 10-11 тысяч рублей, пишет newstes.ru.Недовольство Алены вызвали не только цены. В сторис она заявила, что клиника «очень не очень», а врачи некомпетентны. По словам Алены, ей пришлось собирать в вотсапе консилиум врачей со всей России, а потом рассказывать медикам в клинике, как лечить Богдана. Если бы не она, то они бы так и капали его безрезультатно.Подписчики тут же отправились на страницу клиники и принялись интересоваться, за что они взяли 200 тысяч рублей, если у них настолько некомпетентные врачи, что Алена со школьным образованием диктует им, как лечить пациента. Клиника пообещала разобраться в ситуации и уведомить всех о результатах проверки ситуации.Кстати, другие пациенты, оставлявшие комментарии на сайте, уверяли, что полностью довольны лечением, все врачи компетентны, и они очень благодарны сотрудникам больницы. И просят не оставлять слова Алены без внимания, а подать в суд за клевету. Причиной ее выступления пользователи считают отказ администрации лечить Богдана за рекламу.