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Когда день весеннего равноденствия в 2021 году

Когда день весеннего равноденствия в 2021 году

Весеннее равноденствие — один из четырех важнейших дней в году, связанных с энергией Солнца. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, чем будет примечателен этот день весной 2021 года.


Этот день входит в список самых благоприятных в марте. Он будет очень позитивным, особенно если учесть, что это будет суббота. Воздух будет пропитан любовью, надеждой и добром. Постарайтесь начать день с любви к себе и к миру, чтобы он прошел на позитивной ноте, а Солнце подарило вам много удачи.

Когда будет весеннее равноденствие

В этом году оно ожидается 20 марта. Чтобы понять, насколько этот день благоприятен, стоит обратиться к лунному календарю. Луна в этот день тоже окажется в невероятно позитивном положении — она будет расти в Знаке Близнецов. 

Земля вокруг Солнца пройдет ровно четверть пути после зимнего солнцестояния примерно в 12 часов дня по московскому времени. Это значит, что в это время официально начинается астрономическая весна, новый астрономический год, а также постепенно осуществляется переход Солнца в Знак Овна. Формально в этот день Солнце все еще в Рыбах, но это уже не совсем так.

Советы астрологов на этот день


20 марта день и ночь будут абсолютно равны. Именно по этой причине считается, что в день равноденствия в мире и в душах людей царит гармония. Люди успокаиваются, пересматривают отношение к каким-то важным событиям в их жизни. Нужно наполниться любовью, забыв обо всем неприятном, что произошло в предыдущие дни, месяцы и годы.

Это идеальное время для того, чтобы попробовать забыть нечто плохое. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют воспользоваться пятью способами избавления от зависти, злости и обиды. 20 марта у любого из нас есть все шансы очистить свою ауру от всего этого мусора.

В этот день можно и даже нужно провести хотя бы легкую уборку. Полезно избавляться от старых вещей. Встреча астрономической весны не менее важна, чем встреча весны календарной. Это день, в который каждый из нас должен хоть немного преобразить себя и свое окружающее пространство.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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