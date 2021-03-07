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Коржаков ответил на слова Павловского о победе Ельцина на деньги олигархов

Коржаков ответил на слова Павловского о победе Ельцина на деньги олигарховФото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Победа Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года не зависела от денег российских олигархов, заявил порталу «Политика Сегодня» Александр Коржаков, начальник Службы безопасности главы государства при президентстве Ельцина.

Коржаков отметил, что выступает категорически против слов политтехнолога Глеба Павловского о влиянии олигархов на победу Ельцина в голосовании. «Он [Павловский] как раз работал под руководством той самой команды олигархов, поэтому сейчас он просто отстаивает свои интересы. Борис Ельцин выиграл не благодаря тем мизерным вкладам. (...) Если существенные финансовые вливания и были, то только от других государств, не от российских олигархов», — пояснил он.

Ранее 5 марта в интервью «Ленте.ру» Павловский заявил, что «первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Березовским, которые дали на это деньги». «Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин бы продул с разгромным счетом», — отметил он.

Президентские выборы 1996 года прошли в два тура — 16 июня и 3 июля. Основными конкурентами были тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Занявший третье место в первом туре генерал Александр Лебедь на следующий день получил пост секретаря Совета безопасности страны и призвал своих сторонников голосовать за Ельцина.

Согласно официальным данным, во втором туре Ельцин получил 53,82 процента голосов, Зюганов — 40,31 процента. КПРФ не стала оспаривать результаты. Позднее некоторые российские политики заявляли, что победу на выборах на самом деле одержал Зюганов, который под мощным давлением не стал ее отстаивать.

Россия

По материалам: lenta.ru
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