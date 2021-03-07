Лепко, Фатеева, Градова, Голубкина. Как сложились судьбы женщин Андрея Миронова

Лидия Мартынова

После успеха «Бриллиантовой руки» артиста накрыла огромная популярность. Зрительницы сходили по Андрею Миронову с ума, однако он предпочитал недоступных девушек, которых приходилось долго добиваться.

В свидетельстве мама Мария Владимировна специально перенесла дату рождения Андрея Миронова на день вперед, на 8 марта: мол, пусть сын станет подарком всем женщинам страны. Так и случилось, когда из робкого мальчика Миронов превратился в харизматичного артиста, за внимание которого боролись тысячи поклонниц. Но смог ли Андрей Александрович сделать счастливыми своих возлюбленных и законных супруг?

Актер буквально умер на сцене: в августе 1987-го ему стало плохо во время спектакля. В клинике диагностировали обширное кровоизлияние в мозг из-за разрыва аневризмы, и спустя два дня 46-летний артист скончался. Все, кто знал звезду, тяжело перенесли известие о трагедии, но жизнь продолжалась, хоть и без Миронова. В юбилейную дату вспоминаем, как сложились судьбы любимых женщин Андрея Александровича.

Ранние романы

Одноклассница Галя

Коллеги и друзья сходятся во мнении, что мама сыграла ключевую роль в жизни Миронова. От ее одобрения напрямую зависело, выльется ли романтическая связь сына в нечто серьезное. При этом с юности актер отличался влюбчивостью, что немало мешало ему создать крепкую семью.

В школе Миронов встречался с одноклассницей Галей Булавиной. Девочка из интеллигентной семьи балерины и драматурга Владимира Дыховичного нравилась родителям Андрея, но вот сам он к старшим классам к пассии охладел. Поступив в «Щуку», юноша приударил за сокурсницей, чего гордая Галина простить не могла, так что отношения закончились.

Спустя год после расставания с Андреем Мироновым девушка вышла замуж — единственный раз и на всю жизнь. Работу на «Мосфильме» Булавина успешно совмещала с воспитанием дочери. Когда же наследница Галины выросла и сама стала матерью, то назвала сына Андреем — быть может, в честь первой любви родительницы?

Сокурсницы

В «Щуке» Миронова затянуло в круговорот романов: словно мотылек, он порхал от одной пассии к другой. «Андрюшино чрезмерное увлечение женским полом шло от внутренней неуверенности в себе, — заключила Валентина Шарыкина. — Его родители — мои любимые Александр Менакер и Мария Миронова — были состоявшимися артистами, яркими личностями, неудивительно, что он хотел доказать и родным, и всему человечеству, что и сам, без протекции, может многого достичь на сцене. Часто мучился от своей зодиакальной «Рыбьей» трусости и нерешительности, не мог без внешней поддержки ощутить себя героем-победителем и находил ее в женской любви. Когда им восторгались, отвечали взаимностью, он вырастал в собственных глазах, освобождался от родительской ауры и начинал верить в себя».

В студенчестве Андрей Александрович увлекся Викторией Лепко, известной в дальнейшем по роли пани Каролины в «Кабачке «13 стульев». Девушка отвечала сокурснику взаимностью, но после одного случая разочаровалась в нем. Как-то раз Вика зашла к Миронову в гости, вскоре домработница позвала его ужинать. Голодной Лепко не была, но тот факт, что парень не предложил присоединиться к трапезе, а оставил в комнате одну, очень ее задел.

«При всей моей симпатии к Андрюше, я понимала, что он — домашний, мамин мальчик, это было ясно. Немножко даже подкаблучник. Тогда он казался достаточно избалованным при маме, при папе. Но держали его в большой строгости. Конечно, мама всегда главенствовала в их семье, задавала тон, а Александр Семенович был более мягким, добрым, обаятельным. Вот от него не веяло холодом. Казалось, что, скорее, отец сделал сына, чем мать», — рассуждала Лепко.

Виктория сыграла на сцене театра более 70 ролей, а вот в кино появлялась не так часто: роль пани Каролины в глазах режиссеров сделала ее актрисой одного амплуа. Личная жизнь артистки была полна трагедий. Уже после развода по-прежнему дорогой ее сердцу первый супруг Борис разбился в самолете. Сын Лепко Антон внезапно скончался от болезни в 52, восьмилетнего внука сбила машина… Неизвестно, как бы стареющая звезда справилась с горем, если бы не поддержка последнего, четвертого избранника, физика Владимира.

Наталья Фатеева

После второго курса Миронов съехал в отдельную от родителей квартиру и познал все прелести холостяцкой жизни: водил друзей и девушек, устраивал веселые вечеринки и творческие встречи. Неудивительно, что биограф Федор Раззаков в своей книге «Девять женщин Андрея Миронова» называл артиста изысканным бабником и дамским угодником.

Главное, легкомысленным разгильдяем актер не был, тем более что на первом месте у него всегда оставалась карьера. Так, летом 1962-го артиста пригласили сыграть в фильме «Три плюс два». Съемки проходили в солнечном Судаке, и на фоне живописных пейзажей развивалась не только сюжетная линия героев картины, но и история любви Миронова и Натальи Фатеевой.

Актриса к тому моменту уже успела побывать замужем за Владимиром Басовым и родить сына Вову. Поговаривали, что поначалу чувства молодого Андрея Миронова опытная женщина всерьез не принимала, но в какой-то момент оттаяла и даже согласилась выйти за ухажера. Вот только мама артиста была в ужасе от мысли, что любимый сын женится на коллеге старше себя, да еще и с ребенком… По слухам, последней каплей для Марии Владимировны стал эпизод, когда приехавший на семейную дачу трехлетний Володя спросил у Фатеевой: «Мама, а это наша будет дача?»

Каким-то образом Марии Мироновой удалось надавить на наследника и заставить его отказаться от помолвки. Миронов буквально рыдал, расставшись с Фатеевой, а вот она не слишком-то убивалась. Вскоре актриса окунулась в отношения с писателем Михаилом Любимовым, а в конце 60-х вышла замуж за космонавта Бориса Егорова и подарила ему дочь Наташу. Злые языки нашептывали Егорову, что супруга ребенка «нагуляла», и в конечном итоге брак рухнул.

На смену космонавту пришел архитектор Виктор Теслер, затем Фатеева съехалась с грузинским футболистом, а кроме того, позволяла Александру Панкратову-Черному ухаживать за ней. Возлюбленных у артистки было много, но всех она в итоге прогнала. Не сложились у звезды и отношения с детьми: сына Вову фактически воспитали бабушка с дедушкой, дочку Наталья Николаевна отдала в круглосуточный садик… Подпортил семейные узы и вопрос с разделом квартиры.

Со временем Фатеева окончательно разорвала связь с детьми, предпочитая принимать помощь от благотворительного фонда и Бари Алибасова. В последние годы актриса живет одна и слывет затворницей, так как контактирует лишь с прислугой. «Когда Наталья Николаевна болела, мы с сестрой были с ней и дома, и в больнице, когда ее выписывали. Мы помогали. Потом ей стало лучше и она решила, что мы — бремя. Дети ей надоели. Она спровоцировала ссору, поэтому мы не общаемся. Мама слишком безразлично относится к людям», — комментировал ситуацию сын Фатеевой в программе «Звезды сошлись» канала НТВ.

Екатерина Градова

В отличие от Фатеевой, звезда «17 мгновений весны» Екатерина Градова сумела войти в семью Миронова. В 1971-м влюбленные поженились, а через два года стали родителями дочки Маши. Это не отменяло того, что супруги были абсолютно разными людьми: компанейский артист обожал шумные вечеринки, при этом желая, чтоб избранница оставалась дома и занималась хозяйством, а не блистала на экране.

Екатерину обижало, что главной женщиной для мужа по-прежнему была мама: каждый день он звонил родительнице по несколько раз, а после спектаклей приносил ей цветы, хотя мог бы уделить внимание и супруге. Когда же Миронов изменил Градовой, оскорбленная жена не захотела продолжать отношения. Не повлияли на ее решение о разводе ни мольбы актера, ни уговоры свекрови.

«Я все прекратила. Долгое время он просил все вернуть, но причины были слишком значительны, хотя я и любила его. Он умолял простить и подождать, но мной тогда руководила гордость, а не разум. Я слишком эмоциональный человек, не могу относиться спокойно к вещам, к которым другие женщины относятся нормально», — откровенничала Градова в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Еще в начале 80-х, придя к вере, актриса разочаровалась в профессии. Еще одной весомой причиной ухода из театра и кино для артистки стала смерть Андрея Миронова. «Обычно гроб с актером во время похорон ставят в фойе. Гроб Андрея поставили на сцену. Увидев это, я поняла, что больше никогда не смогу выйти на эту сцену», — делилась Градова в программе «Пусть говорят» Первого канала.

Благодаря религии актриса встретила второго мужа: в паломнической поездке познакомилась с физиком Игорем Тимофеевым. Обвенчавшись, супруги решили взять ребенка из детдома. Приемный сын Алексей Суховерков всегда знал о своем происхождении и даже общался с кровными родственниками, однако признавал: именно Градова стала ему настоящей мамой.

В последние годы артистка жаловалась на хронические заболевания и диабет, но отмечала, что, когда виделась с детьми и внуками, боль словно отступала. 22 февраля Градова скончалась от инсульта, что стало ударом для ее родных и друзей.

Лариса Голубкина

После тяжелого развода с Градовой Лариса Голубкина, с которой дружила Мария Владимировна Миронова, стала для артиста спасением. Правда, на брак звезда «Гусарской баллады» согласилась не сразу, пришлось Андрею Александровичу задействовать все свое обаяние и настойчивость. Во многом супруги были похожи: родились в марте с разницей в два дня, обладали прекрасным чувством юмора, не любили открытые конфликты.

Миронов удочерил наследницу супруги от прошлого союза, и в детстве Мария Голубкина даже не догадывалась, что актер не ее биологический папа. Со стороны казалось, что наконец-то Андрей Александрович остепенился, но на самом деле он продолжал заглядываться на других женщин. По слухам, Голубкина на интрижки мужа закрывала глаза.

Так, о романе с Мироновым рассказывала его коллега по театру Людмила Гаврилова, а Татьяна Егорова и вовсе опубликовала в 90-е мемуары, где заявила, что ее отношения с артистом тянулись почти 20 лет, а Градова и Голубкина были супругами лишь на бумаге… Книгу Егоровой в звездных кругах многие посчитали лживой и оскорбительной.

«С Андреем, конечно, жить было непросто. Приходилось постоянно подстраиваться и в отношениях, и в бытовом плане. Андрюша был потрясающим человеком, милым, славным, но мог и взбрыкнуть. И тут самое главное было — не полезть в бутылку. Мы работали в разных театрах. Если ехали вместе на концерт, то выступали в разных отделениях. Если бы мы были беспрерывно вместе, то скорее всего уже развелись бы», — рассуждала Лариса Голубкина.

Уход мужа из жизни Лариса Ивановна переживала тяжело, спасали только работа и дочка. О повторном замужестве звезда не задумывалась, отмечая, что заменить Миронова попросту невозможно. Артистка по-прежнему играет на сцене, а в память о супруге ездит оценивать участников Всероссийского конкурса актерской песни имени Андрея Миронова.