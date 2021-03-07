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Лидер группы «Руки вверх!» заступился за дочь известного певца на детском «Голосе»

Лидер группы «Руки вверх!» заступился за дочь известного певца на детском «Голосе»Сергей Жуков Фото: @sezhukov

Лидер российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков заступился за российского певца Сергея Трофимова, известного как Трофим, отправившего дочь на детский «Голос». Об этом он сказал во время беседы в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Артист призвал не придираться ни к ребенку, ни к Трофимову, поскольку во всем всегда можно искать «соринки в глазу». «Чем поющий ребенок Трофима отличается от поющего ребенка Ибрагима или Пети? Абсолютно ничем, не надо привязывать то, что папа у этого человека известный. Может, у другой девочки папа не музыкант, но известный стоматолог или замечательный электрик, но мы же об этом не говорим, не говорим, что папа-электрик по связям сделал кому-то проводку? Я бы не придирался», — высказался он.

Отмечается, что 12-летняя Елизавета выступила в телевизионном шоу на этой неделе.

Ранее в марте стало известно, что в результате прослушивания все три наставника, Светлана Лобода, Егор Крид и Баста, согласились взять юную артистку в свои команды. После этого ведущий шоу Дмитрий Нагиев вышел на сцену и уточнил у судей, был ли кто-нибудь из них знаком с участницей, а затем сообщил, чьей дочерью она является. «Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?» — произнес он.на детском «Голосе» объяснили успешное выступление дочери известного певца.

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По материалам: lenta.ru
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