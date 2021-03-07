Лунный день сегодня 7 марта 2021 года

Вадим Карасев

Наступает первое воскресенье этой весны. Оно будет довольно ярким и продуктивным. Астрологи рассказали, каким является настроение Луны и почему оно сегодня будет хорошо влиять на нашу энергетику.

В этот день многим из нас удастся войти в состояние потока. Это очень благоприятное состояние души и тела, при котором появляются новые идеи и интересные мысли. Используйте его по максимуму. У вас будет шанс сделать свою жизнь лучше.

Фаза Луны: начинается 24 лунный день. Это самый расцвет фазы убывания Луны. Ночное светило пребывает в Знаке Козерога. Стихия Земли прекрасно сочетается с данной фазой, что наполнит этот день удачей и позитивом.

Магнитные бури 7 марта: Солнечные ветры сегодня стихнут, поэтому вероятность возмущения магнитосферы минимальна.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

романтика;работа;интуиция;покупки в интернете;исполнительность.ссоры;бездействие;неуверенность.

В дни убывающей Луны в союзе со стихией Земли желательно производить генеральную уборку. Также полезно прощать обиды близким. Дома должна царить позитивная обстановка. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют проветривать помещение, чтобы в нем не задерживалась тяжелая энергия стихии Земли. Заниматься делами по дому можно бок о бок с близкими людьми, под любимую музыку или диалоги любимых фильмов.

Что надеть в это воскресенье

Сегодня стоит надеть то, что вам нравится больше всего. В качестве счастливых талисманов могут выступать ваши любимые вещи или одежда, подаренная близкими людьми. Самыми лучшими цветами на сегодня будут белый, желтый и фиолетовый. Белый поможет в общении с окружающими, в привлечении любовной удачи. Желтый поднимет настроение, а фиолетовый обострит шестое чувство.

Из камней-талисманов самым полезными будет аметист, который создаст внутреннюю гармонию. Лучшим помощником для него послужит платина. Можно надевать золотые украшения, если вам предстоят важные переговоры.

Любовь и отношения в 24 лунный день

Не срывайтесь на близких и друзей. Считайте проблемы проверкой на прочность. Возможно, что таким образом Луна и звезды хотят направить вас по верному пути. У многих сегодня выходной, поэтому будет время на любовь, романтику и семью. Всем, кто работает, можно сфокусироваться на амурной сфере после трудового дня.





Знакомств с подозрительными людьми лучше избегать. Если ваша интуиция будет говорить вам, что перед вами негативный человек, лучше с ним не общаться. Бывает так, что некоторые люди раздражают нас без причины, но сегодня не нужно каких-то конкретных причин — достаточно банального предчувствия.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Энергия Луны идет на спад, но это не значит, что люди сегодня будут медлительными и вялыми. Наоборот, многие ощутят прилив сил и мотивации. Позитивное положение Луны поможет быстро находить решения в трудных или конфликтных ситуациях. Выходить победителями будет проще, если избегать опрометчивых поступков. На Луне в Козероге этого лучше не делать.

Это благоприятное время для самоанализа, поиска ошибок, допущенных в первой половине лунного месяца. Не исключено, что сегодня Луна поможет вам получить то, за что вы так давно боролись.

Финансы и работа 7 марта

Важно только то, что предстоит сделать сегодня. Все остальное отодвигается на задний план. Наблюдения астрологов показывают, что в 24 лунный день многие люди получают долгожданное повышение или находят новую работу, но это происходит само собой. В основном это ждет ответственных и исполнительных людей.

Возможно, утром вы не почувствуете, что способны на достижение высоких результатов в работе. Это ощущение довольно быстро пройдет. Старайтесь применять в работе свои лучшие качества, умения и преимущества. Это идеальный день для шопинга. Старайтесь совершать покупки через интернет.