Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 7 марта 2021 года

Лунный день сегодня 7 марта 2021 года

Наступает первое воскресенье этой весны. Оно будет довольно ярким и продуктивным. Астрологи рассказали, каким является настроение Луны и почему оно сегодня будет хорошо влиять на нашу энергетику.


В этот день многим из нас удастся войти в состояние потока. Это очень благоприятное состояние души и тела, при котором появляются новые идеи и интересные мысли. Используйте его по максимуму. У вас будет шанс сделать свою жизнь лучше.

Фаза Луны: начинается 24 лунный день. Это самый расцвет фазы убывания Луны. Ночное светило пребывает в Знаке Козерога. Стихия Земли прекрасно сочетается с данной фазой, что наполнит этот день удачей и позитивом.

Магнитные бури 7 марта: Солнечные ветры сегодня стихнут, поэтому вероятность возмущения магнитосферы минимальна.

Что принесет удачу сегодня


романтика;
работа;
интуиция;
покупки в интернете;
исполнительность.

Что отпугнет успех в этот день


ссоры;
бездействие;
неуверенность.

Домашние дела по лунному календарю

В дни убывающей Луны в союзе со стихией Земли желательно производить генеральную уборку. Также полезно прощать обиды близким. Дома должна царить позитивная обстановка. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют проветривать помещение, чтобы в нем не задерживалась тяжелая энергия стихии Земли. Заниматься делами по дому можно бок о бок с близкими людьми, под любимую музыку или диалоги любимых фильмов.

Что надеть в это воскресенье

Сегодня стоит надеть то, что вам нравится больше всего. В качестве счастливых талисманов могут выступать ваши любимые вещи или одежда, подаренная близкими людьми. Самыми лучшими цветами на сегодня будут белый, желтый и фиолетовый. Белый поможет в общении с окружающими, в привлечении любовной удачи. Желтый поднимет настроение, а фиолетовый обострит шестое чувство.


Из камней-талисманов самым полезными будет аметист, который создаст внутреннюю гармонию. Лучшим помощником для него послужит платина. Можно надевать золотые украшения, если вам предстоят важные переговоры.

Любовь и отношения в 24 лунный день

Не срывайтесь на близких и друзей. Считайте проблемы проверкой на прочность. Возможно, что таким образом Луна и звезды хотят направить вас по верному пути. У многих сегодня выходной, поэтому будет время на любовь, романтику и семью. Всем, кто работает, можно сфокусироваться на амурной сфере после трудового дня.


Знакомств с подозрительными людьми лучше избегать. Если ваша интуиция будет говорить вам, что перед вами негативный человек, лучше с ним не общаться. Бывает так, что некоторые люди раздражают нас без причины, но сегодня не нужно каких-то конкретных причин — достаточно банального предчувствия.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Энергия Луны идет на спад, но это не значит, что люди сегодня будут медлительными и вялыми. Наоборот, многие ощутят прилив сил и мотивации. Позитивное положение Луны поможет быстро находить решения в трудных или конфликтных ситуациях. Выходить победителями будет проще, если избегать опрометчивых поступков. На Луне в Козероге этого лучше не делать.

Это благоприятное время для самоанализа, поиска ошибок, допущенных в первой половине лунного месяца. Не исключено, что сегодня Луна поможет вам получить то, за что вы так давно боролись.

Финансы и работа 7 марта


Важно только то, что предстоит сделать сегодня. Все остальное отодвигается на задний план. Наблюдения астрологов показывают, что в 24 лунный день многие люди получают долгожданное повышение или находят новую работу, но это происходит само собой. В основном это ждет ответственных и исполнительных людей.

Возможно, утром вы не почувствуете, что способны на достижение высоких результатов в работе. Это ощущение довольно быстро пройдет. Старайтесь применять в работе свои лучшие качества, умения и преимущества. Это идеальный день для шопинга. Старайтесь совершать покупки через интернет.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

Сенат США утвердил план Байдена по спасению экономики
Сенат США утвердил план Байдена по спасению экономики
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
Многодетный бойфренд Анастасии Макеевой сделал ей предложение – видео
Многодетный бойфренд Анастасии Макеевой сделал ей предложение – видео
Этери Тутберидзе о возвращении Косторной: «Мне кажется, Бог велел все-таки давать шанс»
Этери Тутберидзе о возвращении Косторной: «Мне кажется, Бог велел
Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире
Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для Евровидения
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для
Участник российского «Голоса» представит Эстонию на «Евровидении»
Участник российского «Голоса» представит Эстонию на «Евровидении»
Федеральное казначейство России решило провести фестиваль патриотического рэпа
Федеральное казначейство России решило провести фестиваль
Все разработано пошагово, до мелочей: у Авакова заявили о наличии стратегии освобождения Донбасса
Все разработано пошагово, до мелочей: у Авакова заявили о наличии
Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском
Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под
Вучич предупредил об усилении давления Запада на Сербию
Вучич предупредил об усилении давления Запада на Сербию
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
Мишустина предупредили о риске «второго Уханя»
Мишустина предупредили о риске «второго Уханя»
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и выжил
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и

Еще по теме

Лунный день сегодня 13 января 2021 года
Лунный день сегодня 9 января 2021 года
Лунный день сегодня 1 марта 2021 года
Лунный день сегодня 12 января 2021 года