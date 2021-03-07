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Мадуро заговорил на русском после прививки «Спутником V»

Мадуро заговорил на русском после прививки «Спутником V»Кадр: @NicolasMaduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте лидера Боливарианской республики.

«Спасибо!», — сказал он на русском языке после того, как сам получил первую дозу препарата. При этом он пошутил, что начал произносить некоторые испанские слова на русский манер, но не знает, почему, передает РИА Новости.

Мадуро привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в субботу, 6 марта. До этого он назвал российскую вакцину от коронавируса самой безопасной в мире, так как препарат показывает высокий уровень защиты организма.

Вакцинация российской вакциной в Венесуэле началась 18 февраля. Первыми препарат получили врачи и люди из группы риска.

На данный момент в мире есть несколько вакцин против коронавирусной инфекции. В России зарегистрированы два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В Москве вакцинация «Спутником V» стартовала 5 декабря.

В мире

По материалам: lenta.ru
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