Маша Круглыхина снова ждет ребенка

Вадим Карасев

Экс-супруга Сергея Адоевцева Маша Круглыхина снова беременна. Мария вместе с мужем воспитывает троих детей, свою дочь от брака с Адоевцевым, дочь мужа от его первого брака, и общего сына. Теперь в семье появится четвертый малыш. Маша долго хранила новость в тайне и призналась только в свой день рождения, сообщив, что половина беременности уже позади.

«У меня сегодня день рождения. Хочу наконец с вами поделиться радостью. Господь сделал мне уже самый лучший подарок в жизни - саму жизнь и еще одно маленькое сердечко... В свою 36 весну ко мне пришло самое важное. А именно ответ на вопрос «для чего я живу»... Хочу себе совсем немногое пожелать - не переставать искать любовь, так чтобы она всецело овладело моим сердцем, еще ценить каждую минуту белого света и быть подальше от суеты», - призналась Маша.

Поклонники поздравляют Машу Круглыхину с третьей беременностью. Новость она сообщила в свой день рождения, заверив, что к 36 годам она поняла, для чего именно живет на свете, намекнув на материнство. Своей жизнью она полностью довольна, так как пожелала себе продолжать находиться подальше от суеты и ценить каждую минуту жизни, пишет newstes.ru.Своим подписчикам она хотела не рассказывать подольше, но поняла, что больше не может скрывать тайну. К тому же, фолловеры заверили, что они уже давно обо всем догадались и очень рады таким новостям. Маша уже сейчас воспитывает троих детей, теперь в семье будет четверо малышей. Хотя после прошлой беременности муж считал, что им лучше больше не торопиться с детьми.На проекте Маша встречалась с Сергеем Адоевцевым, добивалась его и в итоге вышла замуж, хотя зрители уже тогда предупреждали ее о бесперспективности такого брака. Сергей не производил впечатление человека надежного и увлекался алкогольными напитками. Семейная жизнь не сложилась, хотя Маша на многое закрывала глаза.Вскоре после развода она встретила нынешнего супруга, овдовевшего и воспитывавшего дочь Варвару. Несколько лет назад у пары родился общий сын. Они переехали из столицы в деревню, строят дом и вполне счастливы. Адоевцев продолжает работать фотографом, в домовских кругах он популярен и часто делает снимки экс-участникам.