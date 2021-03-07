Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Метельский заявил об отсутствии запрета на аборты в повестке «Единой России»

Метельский заявил об отсутствии запрета на аборты в повестке «Единой России»

Метельский заявил об отсутствии запрета на аборты в повестке «Единой России»Андрей МетельскийФото: Михаил Воскресенский

На повестке «Единой России» нет вопросов о запрете абортов или их исключении из медицинских гарантий, не затрагивается также и тема полиамории. Об этом зампредседателя Мосгордумы, секретарь московского городского регионального отделения «Единой России» Андрей Метельский написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что описанные в статье «Коммерсанта» позиции единороссов остаются исключительно частными мнениями.

При этом Метельский добавил, что в настоящее время основными приоритетами социальной политики являются реализация национального проекта «Демография» и вопросы, касающиеся льготной ипотеки и материальной поддержки семей и детей. Кроме того, важно развивать школы и заниматься продвижением семейных ценностей, сказал он.

Ранее в статье издания «Коммерсантъ» появилась информация, что члены «Единой России» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» предложили запретить пропагандировать полиаморию, бисексуальность и аборты. При этом было высказано мнение, что важно агитировать за традиционные ценности. В материале также говорится, что депутат «Единой России» Владимир Крупенников призвал уничтожать эту «заразу в зародыше». По его мнению, только так можно повысить рождаемость в России.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Россиянам объяснили способ повысить будущую пенсию
Россиянам объяснили способ повысить будущую пенсию
Самое опасное «доверили» украинцу: журналисту пришлось доставать из болота огромного питона голыми руками
Самое опасное «доверили» украинцу: журналисту пришлось доставать
Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским
Валерия рассказала о шоке на съемках передачи на НТВ
Валерия рассказала о шоке на съемках передачи на НТВ
Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Постпред России рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
Постпред России рассказал об отношении иностранцев к российским
МВД Сербии заявило о незаконной прослушке Вучича
МВД Сербии заявило о незаконной прослушке Вучича
В результате взрыва на реке Оби пострадал человек
В результате взрыва на реке Оби пострадал человек
Метельский заявил об отсутствии запрета на аборты в повестке «Единой России»
Метельский заявил об отсутствии запрета на аборты в повестке «Единой
Врачи рассказали о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России весной
Врачи рассказали о возможном росте заболеваемости коронавирусом в
У Зеленского заявили, что ждут от США введения новых санкций против России
У Зеленского заявили, что ждут от США введения новых санкций против
В Сети разместили видео со съемок "Тора" с летающей Натали Портман
В Сети разместили видео со съемок "Тора" с летающей Натали Портман

Топ на сегодня

Друзья, поздравившие перенесшего инсульт Бориса Моисеева, показали его фото с дня рождения
Друзья, поздравившие перенесшего инсульт Бориса Моисеева, показали
В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню
В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один человек
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке
На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар

Еще по теме

Столичное отделение ЕР высоко оценило организацию выборов мэра Москвы
Столичное отделение ЕР призвало москвичей выбрать мэра 9 сентября
Столичное отделение «Единой России» поддержит штаб Собянина
Глава московского отделения ЕР подал иск к Навальному за расследования ФБК