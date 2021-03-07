Милана Тюльпанова помирилась с братом после скандала со взломом аккаунта

Анастасия Иванова

В конце февраля аккаунт Миланы Тюльпановой взломали, написав про реанимацию и отравление таблетками. Блогер обвинила брата, который якобы хайпился на этой истории. Родственники долго не могли помириться, но сегодня стало известно, что брат и сестра смогли простить друг друга.

Судя по всему, брат и сестра смогли зарыть топор войны. Владислав и Милана, в компании мамы отправились в ОАЭ, чтобы провести девять дней на отдыхе. В аэропорту они записали обращение к подписчикам, отметив, что у них все хорошо и теперь в их семье воцарился мир и порядок.

«Мы очень устали, летели 5,5 часов и вот мы в Дубае. Хочу сказать, что с братом помирились, все обсудили. Как адекватный человек я не должна была все выносить на публику. И он меня за это простил, спасибо, родной. Люблю тебя! Надеюсь, больше такого не повторится в нашей семье», — сказала Милана.

Владислав в этот момент нежно обнимал сестру, а после поцеловал в щеку. Он также выразил надежду, что все проблемы Тюльпановых остались позади.

Отметим, что Владислав с самого начала опроверг информацию о том, что Милана была в реанимации, а также то, что она пыталась свести счеты с жизнью якобы из-за неразделенной любви. По его словам, сестра была рядом и просто отдыхала.

Судя по всему, эта скандальная ситуация стала толчком для кардинальных изменений в жизни. Так, Тюльпанова вернулась к бывшему возлюбленному Евгению, которого еще в начале февраля называла мошенником. Она заявила, что избранника попросту оболгали, но они смогли забыть старые обиды и теперь решили продолжить строить счастье вместе.