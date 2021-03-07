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Миру предрекли глобальный кризис из-за уязвимости Microsoft

Миру предрекли глобальный кризис из-за уязвимости MicrosoftReuters

Из-за уязвимости, обнаруженной в программном обеспечении американской корпорации Microsoft, миру предрекли глобальный кризис — десятки тысяч компаний могут быть заражены вирусами или атакованы с целью кражи данных пользователей и сотрудников, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, уязвимостью воспользовалась хакерская группировка, связанная с властями КНР. Согласно последней информации, есть уже не менее 60 тысяч жертв данных преступных действий. Отмечается, что большинство из пострадавших — малый или развивающийся бизнес. Одна из американских компаний, занимающихся кибербезопасностью, на условиях анонимности сообщила, что также стала жертвой атаки из-за уязвимости.

Власти США уже обратили внимание на проблему и считают, что она достаточно опасна, чтобы на нее обратили внимание операторы связи. Представитель Белого дома подчеркнули, что в администрации американского президента также готовятся ответные меры на кибератаки хакеров.

На данный момент Microsoft выпустила обновление, которое закрывает уязвимость, используемую хакерами. Однако, по мнению специалистов в кибербезопасности, в случае с данной уязвимостью простыми обновлениями не обойтись, необходимо провести полноценный анализ всех систем и программ, которые были задействованы во взломе. Так, специалисты уверены — если в компании пользуются сервисом Microsoft Exchange, то крайне вероятно, что их системы подвергали взлому.

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По материалам: lenta.ru
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