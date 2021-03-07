Многодетный бойфренд Анастасии Макеевой сделал ей предложение – видео

Лидия Мартынова

Зимой стало известно, что Анастасия Макеева не одинока — у нее завязались серьезные отношения с бизнесменом Романом Мальковым, который ради актрисы оставил семью и детей. Сегодня он сделал предложение звезде.

Анастасия на несколько дней приехала с гастролями в Петербург, чтобы почувствовать в мюзикле «Алмазная колесница». Вместе с любимой приехал и Роман — сегодня днем пара гуляла по городу, а также обедала в грузинском ресторане.

А вечером, после завершения проекта, на сцену поднялся Мальков с букетом красных роз. В руках у него была красная коробочка — он эффектно присел на одно колено, и публика взорвалась овациями. Судя по происходящему в кадре, Макеева сама сначала ничего не поняла, но, когда пришла в себя, принял кольцо и нежно обняла возлюбленного.

К слову, в беседе со «NewsTes.ruом» две недели назад Макеева говорила, что они с Ромой собираются пожениться.

Напомним, для Анастасии этот брак станет четвертым. Около года назад она развелась с бизнесменом Александром Саковичем. Зимой Макеева рассказала о том, что встречается с Мальковым, который ради нее ушел от жены и четверых детей — семья ранее жила в Словении.

«Никто не думал, что он уедет надолго, но началась пандемия. Рома работал, общался с семьей, присылал деньги. А в июле прошлого года познакомился с Настей Макеевой. Он что-то делал у нее на участке, занимался строительством. Видимо, тогда и начались их отношения. О том, что у него новая любовь, Роман сообщил жене, отправив смс. Не знаю, что именно заинтересовало Макееву в Романе. Его бизнес не приносит баснословных доходов, у него нет яхт и шикарных автомобилей. Зато он плодовитый», — рассказывала приятельница Светланы.

Теперь Светлане и Роману придется пройти через процедуру официального развода, а также решить вопрос об опеке над детьми. Ранее, он хотел, чтобы подростки приехали в Россию, но те наотрез отказались, так как за границей у них учеба и друзья.