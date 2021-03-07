Москвичам пообещали январские морозы в марте

Вадим Карасев

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам и жителям Подмосковьяянварские морозы в марте. Его слова передает ТАСС.

По прогнозу синоптика, в первый рабочий день недели, 9 марта, ожидается сильное похолодание. Днем в столице и регионе будет до минус 10-13 градусов, а ночью — до минус 15-20 градусов. На следующий день 1 марта, ночные морозы местами достигнут 21 градуса.

«Если сравнить погоду в эти дни с самым холодным январским днем по климату, 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на три градуса выше, чем та, которую мы прогнозируем сейчас», — объяснил Вильфанд. При этом норма 10 марта выше ожидаемой температуры на целых десять градусов.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей о сильном снегопаде в воскресенье, 7 марта. По словам синоптика, в Москве и Подмосковье выпадет до девяти миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы.