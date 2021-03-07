Мудрость шаманов: 6 важнейших уроков для каждого

Вадим Карасев

Шаманизм уникален тем, что он был развит в самых разных уголках мира. Особенно популярными являются мудрости индейских шаманов, ведь их шаманские практики оказались самым долговечными.

Шаманы древности и индейские шаманы твердо верили в то, что у каждого живого существа есть душа. Самое главное в нашей жизни — стараться развивать свою душу, быть ближе к природе. Открывайте свои духовные чакры, чтобы лучше понимать Вселенную. Именно на этом основаны базовые уроки шаманизма, которые актуальны и по сей день.

Игнорируйте любое зло

В мире, как известно, добро и зло тесно переплетены между собой, каждый день каждый из нас видит что-то плохое и что-то хорошее. Мы также делаем нечто плохое и хорошее для себя и других. Суть учения шаманов всех эпох состояла в том, чтобы абстрагироваться от всего плохого. Зло обязательно уйдет, если на него не обращать никакого внимания.

Шаманы никому и никогда не желали зла, старались наставлять людей на путь добра и самопознания. На добро они учили отвечать добром, а на зло — безразличием. Тот, кто причиняет нам боль, пострадает от этого намного сильнее, если сам потом осознает, что был неправ.

Если вы не можете никому помочь, то хотя бы не вредите. Это базовый принцип жизни всех шаманов. Любой плохой поступок может испортить не только впечатление о вас, но и всю вашу жизнь в целом.

Избегайте мании величия

Шаманы прекрасно знали, что они одни умеют общаться с духами, но они не приобретали чувства собственного величия. Они оставались простыми людьми, которые помогают окружающим и пытаются сделать мир лучше.

Не важно, как вы делаете лучше мир вокруг себя, — важно, чтобы вы оставались смиренными и не ставили себя выше других. Если кому-то получилось помочь, не кричите об этом на каждом углу. Если хотите оказать помощь, не требуйте за это платы.

Трудности — это нормально

Сложные периоды жизни были и будут у каждого из нас. Если вы решили чем-то заняться, избавьтесь от страха, так как нет ничего хуже него. С первого раза не получается сделать многое, но это не значит, что нужно отказываться от мечты.

Больше улыбайтесь, а не плачьте. В таком случае к вам начнут тянуться другие люди. Чем больше вокруг вас добрых людей, тем ближе осуществление целей, приближение истинного счастья.

Живите текущим моментом

Не нужно копаться в прошлом — оно уже не повторится. Не нужно думать много о будущем, ведь вы точно не знаете, что будет через минуту, не говоря о следующем месяце. Наша жизнь — это очень короткий отрезок времени. Шаманы проживали очень длинную жизнь, потому что черпали вдохновение в текущем моменте. Они учили этому людей. Теперь этому учитесь вы.

Самое важное время вашей жизни — это текущий момент. Цените его и умейте находить что-то хорошее даже в самом плохом, что происходит вокруг.

Изменения начинаются с себя

Шаманы свято верили в то, что только мы сами имеем полную власть над миром, который строим вокруг себя. Если вы хотите изменить мир, нужно изменить самого себя. Если что-то в вашей жизни не происходит, это значит, что вы не соответствуете этому.

Ваша сила — в вашем настрое. Начните изменения с отношения к миру. Полюбите мир и дарите окружающим людям добро и улыбки. Человек полон обид и ненависти. Это то, с чего нужно начать генеральную духовную уборку. Если вы чувствуете, что избранный ранее путь не для вас, оставьте его и начните новый.

Учитесь слушать внутренний голос

Он есть в каждом из нас. Неважно, как вы его называете — интуицией или голосом предков. Шаманы сначала думают, размышляют, а только потом принимают решения. Так нужно поступать и вам. Сначала взвешивайте все свои решения, а потом делайте решающий шаг.

Научитесь понимать знаки, которые посылает Вселенная. Прислушивайтесь к сердцу, а не только к голосу разума и логики. Полной ясности в жизни не будет никогда. Учитесь жить в условиях частичной или полной неопределенности.