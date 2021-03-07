Музеи Подмосковья будут работать бесплатно для женщин и детей 8 марта
Сегодня, 02:30 Анастасия Иванова
Подмосковные музеи будут работать бесплатно для женщин и детей 8 марта, сообщили в пресс-службе областного министерства культуры.
"Участнику акции необходимо в кассе государственного музея получить билет, предоставляющий право бесплатного посещения, — говорится в сообщении. — Экскурсии проводятся платно, группами не более пяти человек, по сеансам и по предварительной записи".
Перечень госмузеев Подмосковья можно посмотреть на сайте ведомства.
По материалам: ria.ru