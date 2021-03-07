МВД провело музыкальный флешмоб в московском метро

Вадим Карасев

В воскресенье, 7 марта, в преддверии Международного женского дня, оркестр Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве провел весенний флешмоб в московском метро. Об этом сообщает сообщает пресс-центр ведомства.

О начале акции возвестили звуки духовых музыкальных инструментов в круглом аванзале станции метро "Курская", центр которого украшает оригинальная колонна-цветок. В это время курсанты Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами весенних тюльпанов и поздравили женщин с 8 Марта, пожелав улыбок и хорошего настроения.

Оркестр под управлением дирижера, майора внутренней службы Игоря Канурина исполнил несколько знаменитых и всеми любимых песен. Пассажиры, которым посчастливилось стать свидетелями необычной весенней акции, с удовольствием снимали флешмоб на камеры мобильных телефонов, подпевали и даже танцевали.