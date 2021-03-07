МВД Сербии заявило о незаконной прослушке Вучича

Вадим Карасев

Александр ВучичФото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин заявило, что президент страны Александр Вучич и члены его семьи более 1,5 тысяч раз прослушивались незаконно. Об этом сообщает издание «Политика».

По словам Вулина, МВД получило неопровержимые доказательства фактов 1572 случаев незаконной прослушки. Помимо самого президента прослушивались его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило.

На данный момент МВД уже завершило следствие. Некоторые сотрудники министерства, опрошенные с помощью полиграфа, не прошли проверку по вопросам, связанным с прослушкой.

В феврале стало известно, что на президента Сербии готовилось покушение. Убийство должно было произойти 27 января, когда Вучич открывал в Белграде памятник основателю сербского средневекового государства Стефану Немане. Защищать президента в этот день отправили более 850 бойцов спецназа.