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На подъемнике с цветами. Дава поздравил жительниц целого района Подмосковья

На подъемнике с цветами. Дава поздравил жительниц целого района Подмосковья

Давид Манукян решил сделать необычный подарок женщинам к 8 марта и накануне праздника приехал в один из спальных районов Подмосковья, чтобы устроить мини-концерт.


В распоряжении «NewsTes.ru» оказались кадры приятного события, которое развернулось в одном из районов Подмосковья. Дава решил поздравить жительниц с наступающим праздником. Во дворе стояла машина с подъемным механизмом и рэпер, вооружившись коробками с цветами, стал подниматься на высоту нескольких этажей. Так, одна из представительниц прекрасной половины человечества был удивлена сюрпризом от музыканта, который сказал: «Вас с 8 марта. А этот букет для мужчины, чтобы он завтра неожиданно поздравил вас».

Постучался экс-возлюбленной Ольги Бузовой и в другие окна, старался быть милым и вежливым, хотя было видно, что ему немного некомфортно находиться не на земле.

В финале акции он устроил мини-концерт прямо у парадной, на который пришли местные жители. 27-летний Манукян исполнил несколько композиций, а затем раздал оставшиеся цветы.

К слову, Дава недавно выписался из больницы, где сделал себе липосакцию. Доктор музыканта признался, что у него очень плотный график, поэтому он специально выбрал время для операции — дальше у него будет множество проектов. Сам исполнитель «Ролекса» обещал все рассказать поклонникам позже.

Напомним, Дава несколько недель назад расстался с Ольгой Бузовой. Несмотря на свадебное торжество на Мальдивах, пара не смогла сохранить нормальное отношения и после 35-летия телеведущая бросила жениха.


Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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