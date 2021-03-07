Накликал беду! Сумишевский осознал, что смерть жены — это пророчество из его песни

Алексей Вольцев

Многие люди верят в то, что игра актеров, слова певцов и музыка композиторов имеют тайный смысл для вселенной. Сторонники теории «Закона притяжения» и искусств о силе мысли твердят, что в реальности сбывается все, о чем мы только можем мечтать, главное представить себе, как-будто ты проживаешь эти эмоции в жизни и тогда мир явно подарит задуманное. Однако, теория работает и в негативном аспекте. Артисты, играющие роли, проживают все страдания их героев и, по убеждениям некоторых, таким образом накликают на себя беду.

Об этом (косвенно) заговорил и Ярослав Сумишевский, отметив, что уже 10 лет он поет песню о том, как исчезает любовь.

«Вернись любовь. «Никому не хочется, встретить одиночество, но сбылось пророчество — рядом нет тебя…»

Эту песню я пою уже 10 лет, но сейчас она приобрела для меня иной смысл», — пишет он в Instagram.

Как считаете, совпадение ли это или же явный знак вселенной?

«Чудесная песня, но зная вашу ситуацию, слушаешь её со слезами на глазах. Вы большой молодец Ярослав, очень мужественный и сильный. Крепитесь, все у вас в жизни будет хорошо, бог даёт человеку испытания по его силам и возможностям», — комментарий подписчика под постом.

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