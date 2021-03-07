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Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110

Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
Американский автодилер DFW Cars & Trucks выставил на продажу российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска за 10 950 долларов (около 815 000 рублей. — Прим. ред.).

Находящийся в Техасе 20-летний седан, по утверждению автосалона, является единственным экземпляром этой модели в США. Продавец также пишет, что авто с заявленным пробегом в 15 000 километров находится в отличном состоянии и готово к эксплуатации, а в салоне "пахнет новой Lada".

В мире

По материалам: ria.ru
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