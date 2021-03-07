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Названы симптомы болезни, способной сделать человека немым

Названы симптомы болезни, способной сделать человека немым
Рак языка влияет не только на качество жизни человека, но и может лишить его возможности говорить и есть, рассказал "Пятому каналу" хирург-онколог Михаил Мяснянкин.

Основным фактором риска являются вредные привычки, особенно курение, если оно сочетается с крепким алкоголем. Жевание различных смесей и фоновые заболевания, например, трещины языка, лейкоплакия, хронические инфекции полости рта и повреждения слизистой оболочки языка, также могут привести к развитию этого недуга.

Важно следить и за зубами — спровоцировать рак языка могут разрушенные корни или зубные протезы плохого качества.


Среди симптомов Мяснянкин выделил появление узелка или трещины, а также возникновение неприятных ощущений на слизистой.

"В запущенных стадиях возможно зловонное дыхание, разрушение опухоли, кровоподтек, кровотечение", — пояснил онколог.

Поэтому медик призвал немедленно обратиться за помощью, если во рту возникают болезненные ощущения.


Ранее челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский рассказал, что пусковым механизмом для развития рака может стать любая хроническая травма. Спровоцировать заболевание языка могут плохие коронки или отлом зуба.

Россия

По материалам: ria.ru
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