Названы симптомы болезни, способной сделать человека немым
Основным фактором риска являются вредные привычки, особенно курение, если оно сочетается с крепким алкоголем. Жевание различных смесей и фоновые заболевания, например, трещины языка, лейкоплакия, хронические инфекции полости рта и повреждения слизистой оболочки языка, также могут привести к развитию этого недуга.
Важно следить и за зубами — спровоцировать рак языка могут разрушенные корни или зубные протезы плохого качества.
Среди симптомов Мяснянкин выделил появление узелка или трещины, а также возникновение неприятных ощущений на слизистой."В запущенных стадиях возможно зловонное дыхание, разрушение опухоли, кровоподтек, кровотечение", — пояснил онколог.
Поэтому медик призвал немедленно обратиться за помощью, если во рту возникают болезненные ощущения.
Ранее челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский рассказал, что пусковым механизмом для развития рака может стать любая хроническая травма. Спровоцировать заболевание языка могут плохие коронки или отлом зуба.