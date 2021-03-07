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Названы сроки начала массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»

Названы сроки начала массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Вакцина «ЭпиВакКорона» станет доступной для россиян в рамках массовой вакцинации со второй половины марта. Об этом заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, передает ТАСС.

«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию», — заявил он.

Ранее стало известно, что «ЭпиВакКорона» получила разрешение на использование среди жителей России старше 60 лет. Вакцина прошла открытое клиническое исследование третьей и четвертой фаз среди пожилых людей, показав иммуногенность и высокую безопасность для пенсионеров.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной, зарегистрированной в России для профилактики COVID-19.

Россия

По материалам: lenta.ru
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