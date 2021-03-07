«Не собираюсь идти на награждение»: драматичная развязка финиша Александра Большунова

Алексей Вольцев

Скандалом закончился финиш масс-старта на 50 километров в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе. Российский лыжник по итогам гонки стал третьим, хотя мог победить. Норвежца Йоханнеса Клебо дисквалифицировали.

К слову, несколько минут назад россиянин первым вышел на финишную прямую, но у него произошел контакт с норвежцем Йоханнесом Клебо. В итоге сломалась палка, и Большунов не смог побороться за победу и закончил гонку третьим, пропустив вперед Эмила Иверсена.

«Думаю, все видели, как это было. Я сейчас пошел домой, а судьи пусть что хотят, то и делают. Если против меня идут, то дисквалифицировать могут меня, а не кого-то другого. Я даже не собираюсь на награждение, потому что все было нечестно», — сказал в эфире МАТЧ ТВ Большунов, со слезами на глазах.

К слову, лыжника Клебо, выигравшего золото в гонке на 50 километров, дисквалифицировали. Он ушел со стадиона в знак протеста, а сборная Норвегии подает апелляцию.

После финала норвежская и российские команды подали протесты из-за спорной ситуации, которая произошла на финише. Наше руководство предложило интересный выход из положения: разделить первое место на двоих. Все ждут окончательного решения судей. Позже стало понятно, что норвежский протест отклонили. Александр остается вторым.

Член команды России Егор Сорин рассказал подробности скандала: «Чтобы подать протест, нужно заплатить 100 евро. Но протест поддерживают судьи, то деньги возвращаются. Вызвали Клебо — сказали, что дисквалифицировали, он ушел домой. А потом вызвали нас. Две команды не могут находиться вместе — сначала мы пришли, потом они». Правда, Сорин не может сказать, рассматривался ли вариант двух золотых медалей, так как судьи совещались за закрытыми дверями.

В итоге Большунов пошел на награждение, хотя изначально в сердцах сказал, что уезжает. Он поднялся на пьедестал почета, но все же не стал надевать медаль на шею. «Понятное дело, для него это слабое утешение, он боролся за первое место», — сказал Сорин.

Чемпионом же соревнования стал Эмиль Иверсен, который был не менее удивлен решением судейства, как и его противник. «Сегодня победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я, но никак не Иверсен. Решение жюри меня не удовлетворило, ведь оно бессмысленно», — негодовал российский спортсмен.