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Номер в отеле и семейный ужин. Саша Артемова отметила день рождения с Евгением Кузиным

Номер в отеле и семейный ужин. Саша Артемова отметила день рождения с Евгением Кузиным

7 марта Саше Артемовой исполнилось 26 лет. День рождения экс-участница «ДОМа-2» решила отметить с Евгением Кузиным. Звезда реалити-шоу сняла номер в дорогом отеле и заказала столик в ресторане.


С самого утра Саша Артемова начала готовиться к праздничному мероприятию. Бывшая участница скандального шоу пригласила на дом мастеров, чтобы они привели ее в порядок. Так, звезда «ДОМа-2» сделала долговременную укладку бровей и депиляцию.

«Соболиные брови — тренд, мне так нравятся они! Были тоненькие, а сейчас такой эффект. Вот так и работаем, девчонки. Называется, в день рождения все успеть», — с юмором отметила именинница.

Позже к Саше пришел 36-летний Евгений Кузин. К слову, в прошлом году супруги объявили о расставании, но, похоже, их отношения наладились. Вместе они поехали в отель, который расположен в одной из башен элитного жилого комплекса «Москва-Сити». Разумеется, компанию им составила их годовалая дочь.

Именинница даже провела небольшую экскурсию по номеру. Артемова показала огромную двухместную кровать, ванную комнату и шикарный вид из окна. «Решила заказать для нас, просто поменять обстановку и отметить мой день рождения», — подчеркнула бывшая участница «ДОМа-2».

Потом супруги отправились в ресторан. Там Саша и Женя заказали хинкали с раковыми шейками, жюльен и шампанское. Для дочки же Артемова и Кузин выбрали рыбу. «Это божественно! Безумно вкусно!» — поделилась молодая мама.

Пользователи Сети не остались в стороне и засыпали Сашу теплыми словами. «Ура, с днем рождения! Крепкого здоровья и женского счастья!»; «Всего самого хорошего и светлого!»; «Будь самой счастливой!» — написали подписчики.

Артемова тут же поблагодарила всех за поздравления, отметив, что ей очень приятно. «Мне сегодня 26 лет. Я на целый год стала старше! Спасибо всем огромное за пожелания, слова, подарки! Всех люблю и целую», — отреагировала Саша.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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