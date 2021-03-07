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Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире

Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире

Не так давно скандально известная блогерша Инстасамка сделала себе пластическую операцию по увеличению груди. Девушка никак не может остановиться хвастаться своими прелестями. В сети произошел очередной слив.

Сегодня Инстасамка провела прямой эфир, в котором «случайно» спалила свою голую грудь. Зрители прямого эфира увидели соски блогерши на своих экранах смартфонов. Однако, похоже, это никак не смущает Инстасамку. Ведь это не первый раз, когда она специально сливает интимные фотографии или видео в сеть.


Напомним, некоторое время назад Инстасамка слила порно со своим парнем Moneyken, чтобы повысить просмотры своих новых треков. В сети негодуют, зачем же блогерша постоянно светит свои «прелести»? Неужели ей не хватает внимание от ее молодого рэпера? И как Moneyken реагирует на подобные выходки своей подруги?! Напомним, в начале года Инстасамка увеличила себе грудь. Блогерша решила не заканчивать на этом и застраховала свою часть тела. И даже сделала ей паспорт. Отметим, что девушка решилась на операцию, так как хочет хочет соответствовать своему избраннику в размере частей тела.

«Делаю себе грудь, чтобы у меня были такие «базуки» большие. Чтобы Олег их закидывал на плечи и трахал меня. У меня есть большая хорошая жопа, хочу сделать так, чтобы и сиськи были сочные», — призналась Дарья.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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