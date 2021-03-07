От любви до ненависти: Саша Артемова и Евгений Кузин потеряли семью, которую строили на глазах у миллионов

Анастасия Иванова

Супруги, ранее считавшиеся одной из самых красивых пар скандального «ДОМа-2», находятся на грани развода. Несмотря на это, поклонники Саши Артемовой и Евгения Кузина все же надеются, что им удастся преодолеть кризис в семье и сохранить отношения, которые строились под прицелами камер не один год.

Женю Кузина можно смело назвать старожилом некогда популярного реалити, транслировавшегося на канале ТНТ — молодой человек провел на шоу несколько лет и вошел в его историю как один из самых ярких участников. Впервые Евгений появился на поляне в сентябре 2008-го, куда пришел ради Надежды Ермаковой, но эти отношения не сложились.

Потерпев фиаско с Надей, Женя переключил внимание на Маргариту Агибалову и, надо сказать, успешно. Вскоре Рита стала его законной супругой. Родился сын Митя, после чего в семье Кузиных возник разлад. Публика обвиняла в этом маму Риты — Ирину Александровну, считая, что та назойливо лезла в жизнь пары и не раз становилась причиной конфликтов молодых.

В 2011-м Рита и Женя все-таки развелись, но Евгений все еще пытался найти любовь и несколько раз приходил на «ДОМ-2» с этой целью, но уходил ни с чем. Судьбоносным для него стал 2015 год — именно тогда Кузин начал строить отношения со своей будущей женой Сашей Артемовой. И тут началось самое интересное. В отношениях пары было всякое: и громкие ссоры, и жаркие примирения. Несмотря ни на что, Кузин и Артемова были уверены в том, что наконец обрели счастье в личной жизни.

В ноябре 2017-го влюбленные сыграли свадьбу, которую так долго ждали фанаты пары. «На свадьбу пришли 62 человека, я выбирал гостей, за девять лет проживания в Москве многие оставили в моей голове воспоминания. Я рад, что вы все сегодня пришли. Появилась в моей жизни и ты, моя королева. Все здесь происходит для тебя и для вас», — произносил тост счастливый жених.

В мае 2019-го супруги поделились с публикой радостным событием — Саша беременна первенцем. Тогда казалось, что Кузин был на седьмом небе от счастья!

«Буду откровенной: пока не представляю себя в этой роли. Не скажу, что беременность для меня — это какое-то невероятное удовольствие. Нет. Первые три месяца столкнулась со сложностями: это и перепады настроения, и токсикоз, к этому прибавились и страшилки от молодых мам, о которых я начиталась в Интернете. Для меня все это тяжело. Повторюсь: очень переживаю за здоровье малыша, переживаю за себя. Мне страшно от одной мысли о родах, о последующем восстановлении. Переживаю из-за того, что у женщин после появления малыша может развиться геморрой, простите за излишнюю откровенность», — откровенничала тогда Артемова.

В сентябре дочь звезды реалити (имя малышки, к слову, до сих пор держится в секрете от публики) появилась на свет. Роды Саши нельзя было назвать легкими — врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению. Благо, что все обошлось.

Часто случается, что первый ребенок в семье становится настоящим испытанием для родителей. Поначалу Саша полагала, что их с Женей минуют трудности... «Оба ухаживают за ребеночком, переживают за него. Да, бывает, устаем к вечеру. Вот Женя взял отпуск, чтобы помогать мне. Мне сейчас особенно нужна его помощь, иначе я не справлюсь. Мы вместе гуляем с коляской, купаем ребеночка. Нам это все приносит большое удовольствие», — уверяла экс-участница «ДОМа-2».

Малышке не исполнился еще и год, как в семье Кузиных возникли недомолвки. Саша все время проводила с дочерью, в то время как Евгений стал отдаляться. Однажды Артемова не выдержала и рассказала о проблемах публике, подчеркнув, что они с мужем решили пожить отдельно.

«Мой муж приходил к нашей консьержке Любе в 12 часов ночи — распить с ней чекушку в прямом эфире. Понимаете, Женя сидит с человеком, у которого проблемы с алкоголем. Тем самым он оказывает ей медвежью услугу. Сидит и говорит, что поможет ей: зубы сделает, волосы, в ресторан пригласит. Чего-то меня не приглашает. Мне непонятно, как так можно жить. Человек мне каждый день обещал, что приедет, но у него проблемы с работой. Скоро 19 число, ребенку год. Я понимаю, что он не приедет. От безысходности он идет пить с консьержкой», — сетовала молодая мама.

Кузин в свою очередь устраивал прямые эфиры с подписчиками, в которых говорил, что у него не осталось чувств к жене... «Ребят, пожалуйста, давайте без этого: не надо говорить мне, что я поторопился, чтобы нормально к этому относился. Я же не маленький парень. Тут от меня мало что зависит. Любовь просто прошла и все!» — откровенничал он.

Сейчас Евгений большую часть проводит в Сочи, где у него есть бизнес — кафе. Кузин надеется, что сможет раскрутить свое дело и достойно обеспечивать как сына от Агибаловой, так и Сашу с дочерью. Да-да, Кузин не теряет надежды вернуть семью, хотя Артемова пока, похоже, не торопится прощать избранника, не оправдавшего ее ожиданий.

«Многие задают вопросы про то, что у нас в семье происходит. Пишут, что вокруг носа водим всех, на самом деле мы вместе, и все прекрасно. Да, мы вместе, но не вместе. Мы просто сейчас дружим, не более. Женя — отец нашей дочки и должен общаться с ребенком, давать денег на него, интересоваться и переживать. В общем, все как полагается. Пусть у него не всегда получается, и я иногда злюсь на это. Но тем не менее мы стараемся выстраивать отношения на нормальном и новом уровне.Пытаемся! Тоже не всегда получается, я где-то не могу промолчать, но стараемся! Мы родители самой прекрасной девочки на свете, которая рождена по большой любви», — объясняла Александра совсем недавно, отмечая, что ей комфортно воспитывать дочь в одиночку.

Евгений же, осознав прежние ошибки, не спешит говорить плохо о супруге, а публично защищает ее от нападок хейтеров, которых у Саши, как и у любой известной персоны, предостаточно. «Да я за жену колени прострелю! Убивать не буду. Колени прострелю, чтобы полгода в больнице отходил. Надо сделать так, чтобы этот человек мучился», — грозился экс-участник «ДОМа-2».

Поклонники пары все надеются, что они сойдутся, ведь до развода дело не дошло, и, значит, есть надежда на примирение. Теперь же все зависит от Артемовой, которая, к слову, начала задумываться о... втором ребенке.

«Я бы хотела и хочу испытать это счастье еще раз. Только страшно представить, какой ценой второе дитя придет ко мне. Знаете почему? Страшно терять здоровье, видеть свое тело неидеальным, терпеть тошноту, переносить роды и чувствовать боль после кесарева. Страшно прикоснуться к ребенку и сделать ему больно, чувствовать на себе двойную ответственность, что-то не дать малышу да и просто быть неправильной мамой», — откровенничала Александра буквально на днях.