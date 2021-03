Perseverance совершил первую поездку по поверхности Марса

Вадим Карасев

Ровер Perseverance впервые после посадки на Марс проехал по поверхности планеты. Поездка продолжалась 33 минуты, марсоход продвинулся за это время на 6,5 метра, сообщает NASA.

Сначала аппарат преодолел около 4 метров, затем развернулся на 150 градусов влево и проехал назад еще 2,5 метра. Перед этим он проверил рулевое управление и пошевелил колесами.

Инженер NASA Анаис Зарифьян заявила, что первая поездка ровера прошла "невероятно хорошо". Марсоход показал себя лучше, чем во время испытаний на Земле. Специалист назвала первую поездку "огромной вехой" для миссии Perseverance.

"Our first drive went incredibly well. [...] You can see the wheel tracks that we left on Mars. I don't think I've ever been happier to see wheel tracks, and I've seen a lot of them." — @NASAJPL's Anais Zarifian describes a milestone for @NASAPersevere. pic.twitter.com/gewrGoLsRa

— NASA (@NASA) March 5, 2021

"Теперь мы уверены, что наша система привода готова к работе, способна доставить нас туда, куда нас поведет наука в течение следующих двух лет", — сказала она.

