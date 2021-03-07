Петра Яна дисквалифицировали и лишили титула чемпиона UFC за запрещенный удар в бое

Вадим Карасев

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян был дисквалифицирован и лишен пояса UFC за использование запрещенного приема в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Для россиянина это была первая попытка защитить титул чемпиона в легчайшем весе, который он завоевал в прошлом году.

Схватка состоялась на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Рефери пришлось прервать бой в четвертом раунде - Ян нанес американцу удар коленом в голову, что посчитали запрещенным приемом (соперник в этот момент касался канваса тремя точками опоры). Стерлинг не смог продолжить поединок, а судья просмотрев видеоповтор боя решил дисквалифицировать Яна.

ألجيمين ستيرلينغ يهزم بيوتر يان بعد أن سدد يان ركبة غير قانونية لستيرلينغ لينتهي النزال DQ و يتوج بلقب وزن الديك .. FC259 pic.twitter.com/8A0LSME4td

— UFC Arab (@UFC_Arabs) March 7, 2021

Таким образом, американец стал новым чемпионом. На его счету теперь 20 побед и три поражения. После боя россиянин извинился перед Стерлингом и пожелал ему скорейшего выздоровления. По его словам, он не намеревался использовать запрещенный прием, "просто совершил большую ошибку и поплатился за это".