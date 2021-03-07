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Появились подробности крушения вертолета с российскими военными в ЦАР

Появились подробности крушения вертолета с российскими военными в ЦАРФото: Twitter

Появились подробности крушения вертолета с российскими военными специалистами, который разбился в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом стало известно в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Мы поднялись в воздух и начали резко кружиться. Кружились-кружились и упали. (...) Никто не пострадал. Упали на мягкую почву», — рассказал корреспонденту Александру Рогаткину раненый боец.

Командир отряда запросил срочную эвакуацию на вертолете. Когда он приземлился в болото, из его бака вытекло топливо. В итоге произошло возгорание.

Летчика и раненого инструктора доставили с военным конвоем до ближайшего аэродрома. Уточняется, что дорога заняла пять часов, поскольку передвигаться нужно было по разбитой грунтовке. Оттуда уже их отправят в Москву.

Ранее сообщалось, что официально информация о крушении вертолета не подтверждается.

В декабре Россия по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).

В мире

По материалам: lenta.ru
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