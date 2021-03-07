Поклонники устроили сюрприз для Аллы Пугачевой в праздник весны – видео

Анастасия Иванова

В первое воскресенье марта Примадонна традиционно отмечает день весны. На этот раз звезда не устроила торжества, зато получила неожиданный подарок от публики, которая собралась у подножья ее замка.

Поклонники Аллы Борисовны, облаченные в желтые шарфы, съехались в подмосковный поселок Грязь из разных уголков России, и все ради того, чтобы в очередной раз сделать приятное любимой певице. Публика пришла не с пустыми руками — цветы, гостинцы и портрет звезды стали приятным украшением праздника. Также собравшиеся устроили маленький концерт для Примадонны. Пугачева с балкона наблюдала, как фанаты читают стихи и поют песни. «Алла Пугачева — бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир», — скандировали поклонники.

Позже высказалась и артистка. Примадонна поблагодарила неравнодушных за внимание и по традиции поприветствовала новый сезон года. Все происходящее заснял на видео молодой супруг Примадонны — Максим Галкин. «В этот день всегда метель. Можно загадывать желание и просить силы небесные озвучить приказание: «Весну разрешаем!» — обратилась певица к собравшимся.

Подписчики с восторгом отреагировали на поздравительный ролик. «Вот это молодцы, настоящие поклонники!»; «С праздником любимую певицу. Сюрприз удался»; «До слез, действительно весну разрешили», — написали они.

Напомним, что в период пандемии Пугачева редко выходила в свет. В прошлом году она отменила праздник весны из-за болезни. В последние месяцы Алла Борисовна стала все чаще появляться на мероприятиях у коллег, вызывая восторг у всех присутствующих. Наблюдатели отмечают — Примадонна выглядит превосходно.

И все же, большую часть времени звезда проводит дома с детьми. Близнецы Гарри и Лиза, которые родились в 2013 году, стали настоящей отдушиной для певицы, которая предпочла завершить музыкальную карьеру. Вместе с наследниками они занимаются языками, спортом и музыкой, а в свободные минуты веселятся в компании папы и няни.

К слову, история любви Пугачевой и Галкина длится уже почти 20 лет. Они познакомились в начале 2000-х годов, когда Пугачева разошлась с Филиппом Киркоровым. Друзья пары заявляют, что именно с Максимом певица почувствовала себя желанной и любимой, а также смогла не думать о будущем, а жить настоящим.