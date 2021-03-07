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Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград

Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.

Автор подчеркнул, что этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. Он называет Калининградскую область "воротами", ведущими в Балтийское море и на Польскую низменность — места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу.

Польский генерал обратил внимание, что в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). По его словам, в случае войны они должны будут обеспечить обретение перевеса в Балтийском регионе на море и в воздухе. Однако из-за появления в Прибалтике войск НАТО эти боевые единицы КОР могут использовать с другой целью.


"Один из возможных вариантов — это блокирование переброски натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии, а также поддержка российской 6-й армии, которая размещается за их восточной границей", — пишет Скшипчак.

Генерал считает неразумной концепцию о необходимости укрепления стран Балтии в случае войны и переброски в их район значительных сил НАТО из-за подавляющего перевеса "противника" по сравнению с небольшими силами Альянса в Восточной Европе.

"Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток", — считает он.

По его мнению, после "захвата Прибалтики" основные действия могут переместиться в южную часть Балтийского моря и в направление польского побережья.

Литвы, который, как отметил генерал, имеет лишь тактическое значение.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>

В мире

По материалам: ria.ru
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