Посольство России отреагировало на сообщение о крушении вертолета в ЦАР

Вадим Карасев

Фото: Twitter

Посольство России в Центральноафриканской республике (ЦАР) проверяет сообщения СМИ о крушении вертолета с российскими военными специалистами. Об этом пишет РИА Новости.

«Посольство проверяет информацию СМИ. В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет», — отметил посол России в Банги Владимир Титоренко.

Ранее появились подробности крушения вертолета. «Мы поднялись в воздух и начали резко кружиться. Кружились-кружились и упали. (...) Никто не пострадал. Упали на мягкую почву», — рассказал раненый боец в эфире программы «Вести недели».

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики. В то же время появлялась информация о том, что армии ЦАР начали помогать российские наемники — их заметили в 130 километрах к северо-западу от столицы республики Банги вместе с наемниками из Руанды и представителями Вооруженных сил ЦАР (FACA).