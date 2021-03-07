Постарайтесь не умереть от смеха! Адская подборка шуток от Джина из BTS!
Привет, АРМИ! Если вы заскучали в этот выходной день, мы готовы помочь вам и развлечь шутками нашего любимого ангелочка Шуги (Suga) из BTS. Вы же знаете, что юмор от Юнга — это отдельный вид искусства? Не будем терять время и дадим ему слово!
«Как ты думаешь, что говорит подушка, когда тот в плохом настроении? [Айдолы нервно закатывают глаза] Ты можешь на меня положиться! Ахахахахах», — начал болтать неугомонный музыкант.
Хорошо, Шуга… А слабо сказать еще что-то более глупое?
«Знаете, когда наступит осень? [Ну что, готовы?] Когда осенило! Ахахаха»
Неплохая попытка, но мы требуем одну из твоих самых запоминающихся шуток!
«Если вы хотите выйти из себя, [BTS пытаются спастись, надев наушники и громко включив музыку] я принесу вам дверь! Ахахаха»
А ты профессионал… И… напоследок… «Добей» нас чем-то гениальным!
«Так, ребятки, готовы ответить на вопрос? Что от нас дальше: Луна или Сеул? [Ой, как же он надоел… ] Ладно, подойдите к окну…. Видите Луну? Да! А Сеул? Ахахахаха»
После такого, невозможно не согласиться с тем, что шутки артиста просто «леДЖИНдарны»!
[scan] 2021 Winter Package #방탄소년단진 #JIN @BTS_twt pic.twitter.com/ecSiICXamw— 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙖🐰🐠💚 (@comma_bts) March 7, 2021