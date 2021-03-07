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Постарайтесь не умереть от смеха! Адская подборка шуток от Джина из BTS!

Постарайтесь не умереть от смеха! Адская подборка шуток от Джина из BTS!

Привет, АРМИ! Если вы заскучали в этот выходной день, мы готовы помочь вам и развлечь шутками нашего любимого ангелочка Шуги (Suga) из BTS. Вы же знаете, что юмор от Юнга — это отдельный вид искусства? Не будем терять время и дадим ему слово!

«Как ты думаешь, что говорит подушка, когда тот в плохом настроении? [Айдолы нервно закатывают глаза] Ты можешь на меня положиться! Ахахахахах», — начал болтать неугомонный музыкант.


Хорошо, Шуга… А слабо сказать еще что-то более глупое?

«Знаете, когда наступит осень? [Ну что, готовы?] Когда осенило! Ахахаха»

Неплохая попытка, но мы требуем одну из твоих самых запоминающихся шуток!

«Если вы хотите выйти из себя, [BTS пытаются спастись, надев наушники и громко включив музыку] я принесу вам дверь! Ахахаха»

А ты профессионал… И… напоследок… «Добей» нас чем-то гениальным!

«Так, ребятки, готовы ответить на вопрос? Что от нас дальше: Луна или Сеул? [Ой, как же он надоел… ] Ладно, подойдите к окну…. Видите Луну? Да! А Сеул? Ахахахаха»

После такого, невозможно не согласиться с тем, что шутки артиста просто «леДЖИНдарны»!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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