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Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам

Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что многие представители дипкорпуса в Вене и международных организаций выразили заинтересованность в вакцинации от коронавируса российскими препаратами, и сообщил, что работа в этом направлении уже ведется.

"Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами", - написал Ульянов в Twitter.

По его словам, работа в этом направлении уже ведется, но это займет какое-то время - "не меньше месяца". "Частично это будет зависеть от европейских властей", - отметил постпред.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
Политика

По материалам: ria.ru
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