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Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для Евровидения

Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для ЕвровиденияФото: @elenatsagkrinou_official

Православные жители Кипра вышли на улицы в знак протеста против выбора «сатанинской» песни Элены Цагрину El Diablo для представления страны на конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Организация «Православная молодежь Кипра» устроила акцию протеста возле Кипрской телерадиовещательной корпорации (RIK), ответственной за выбор композиции для мероприятия. Протестующие заявили, что данная песня является «гимном темным силам» и выступили против того, чтобы она представляла страну на конкурсе.

Участники демонстрации призвали найти такую композицию, которая бы отражала проблему выживания греческой православной общины на Кипре. Один из протестующих также подчеркнул, что Кипр — не остров сатанистов.

Ранее Синод Кипрской православной церкви призвал правительство не допустить песню Элены Цагрину до участия в международном конкурсе. Власти Кипра, в свою очередь, отказались вмешиваться в конфликт вокруг композиции, хотя и заявили, что уважают точку зрения противников El Diablo.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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