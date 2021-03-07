Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о своей жизни

Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о своей жизни

Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о своей жизниФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Жительница Иваново Юлия Шилова, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, рассказала о произошедших в ее жизни изменениях. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что президент так и не перезвонил ей. У нее появились после обращения поклонники, но никто не смог «покорить сердце» Шиловой.

Российского лидера она назвала волевым и сильным. Россиянка добавила, что на протяжении многих лет восхищается им.

Шилова предложила Путину жениться на ней в марте прошлого года, когда он приезжал в Иваново и разговаривал с местными жителями. В какой-то момент женщина громко, чтобы все слышали, попросила взять ее в жены. Президент России недолго поговорил с ней, а позже заявил, что россиянка станет знаменитостью, так как данный инцидент произошел при журналистах.

Позже стало известно о записке, переданной российскому лидеру вместе с ее фотографиями. «Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о (вероятно, высшее образование — прим. "Ленты.ру"), мне 28 лет, без детей и материальных проблем», — говорилось в послании.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Вы будете в шоке! Чонгук раскрыл значение татуировок
Вы будете в шоке! Чонгук раскрыл значение татуировок
Инстасамка начала масштабную травлю Клавы Коки: «Соси детка, тебе до такого только мечтать!»
Инстасамка начала масштабную травлю Клавы Коки: «Соси детка, тебе до
Власти Москвы запретили высаживать безбилетных детей из общественного транспорта
Власти Москвы запретили высаживать безбилетных детей из общественного
Perseverance совершил первую поездку по поверхности Марса
Perseverance совершил первую поездку по поверхности Марса
Киев хочет наказать китайского производителя вакцины от коронавируса
Киев хочет наказать китайского производителя вакцины от коронавируса
Никита Михалков ответил на расследование Собчак о его доходах
Никита Михалков ответил на расследование Собчак о его доходах
Автора «Песни крокодила Гены» госпитализировали в Москве
Автора «Песни крокодила Гены» госпитализировали в Москве
Заразившийся опоясывающим лишаем доктор Мясников бросился в Баренцево море
Заразившийся опоясывающим лишаем доктор Мясников бросился в Баренцево
Лидер группы «Руки вверх!» заступился за дочь известного певца на детском «Голосе»
Лидер группы «Руки вверх!» заступился за дочь известного певца на
Придется добираться своим ходом: «Укрзалізниця» приостанавливает сообщение с Закарпатьем
Придется добираться своим ходом: «Укрзалізниця» приостанавливает
Анастасия Дашко призналась, что у мужа есть ребенок от любовницы
Анастасия Дашко призналась, что у мужа есть ребенок от любовницы
Поклонники устроили сюрприз для Аллы Пугачевой в праздник весны – видео
Поклонники устроили сюрприз для Аллы Пугачевой в праздник весны –

Топ на сегодня

На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один человек
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Елизавете II придется делить самолет с премьером

Еще по теме

Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о себе
Раскрыто содержание записки Путину от пожелавшей выйти за него россиянки
Россиянка объяснила желание выйти замуж за Путина
«Невеста» Путина из Иваново заявила, что не боится стать первой леди