Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о своей жизни

Вадим Карасев

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Жительница Иваново Юлия Шилова, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, рассказала о произошедших в ее жизни изменениях. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что президент так и не перезвонил ей. У нее появились после обращения поклонники, но никто не смог «покорить сердце» Шиловой.

Российского лидера она назвала волевым и сильным. Россиянка добавила, что на протяжении многих лет восхищается им.

Шилова предложила Путину жениться на ней в марте прошлого года, когда он приезжал в Иваново и разговаривал с местными жителями. В какой-то момент женщина громко, чтобы все слышали, попросила взять ее в жены. Президент России недолго поговорил с ней, а позже заявил, что россиянка станет знаменитостью, так как данный инцидент произошел при журналистах.

Позже стало известно о записке, переданной российскому лидеру вместе с ее фотографиями. «Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о (вероятно, высшее образование — прим. "Ленты.ру"), мне 28 лет, без детей и материальных проблем», — говорилось в послании.