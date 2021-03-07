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При хлопке газа в Подмосковье пострадал один человек

При хлопке газа в Подмосковье пострадал один человек
Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Серпуховском городском округе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Инцидент произошел в деревне Лукьяново, дом 115.

"В результате хлопка бытового газа произошло частичное разрушение несущих конструкций частного, двухэтажного дома. Из-под завалов извлечена девушка в тяжелом состоянии, передана наряду СМП", - сказал собеседник агентства.


Он добавил, что продолжается разбор завалов.


После случившего следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа. Следственным отделом по городу Серпухову ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.

Она отметила, что устанавливается число пострадавших, а также причины хлопка газа. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Врадий.

Россия

По материалам: ria.ru
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